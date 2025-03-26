Млад съдия свири дербито Левски – Ботев Пд

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдиите за 26-ия кръг на efbet Лига.
Дербито между Левски и Ботев Пловдив е поверено на Димитър Димитров. Двубоят между Септември и ЦСКА ще бъде свирен от Владимир Вълков. Георги Кабаков е главен съдия на срещата ЦСКА 1948 – Крумовград.
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Срещи от 26 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
28 март 2025 г., петък, 16:15 ч.
ФК Локомотив 1929 – Спартак 1918
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
28 март 2025 г., петък, 18:45 ч.
ПФК Ботев Враца – ФК Хебър 1918
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Никола Петров Джугански
29 март 2025 г., събота, 12:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Иван Захариев Вълчев
29 март 2025 г., събота, 14:45 ч.
ПФК Черно море – ПФК Славия 1913
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Крумов Виделов
29 март 2025 г., събота, 17:15 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Крум Добринов Стоилов
30 март 2025 г., неделя, 13:30 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Цветан Кръстев Кръстев
30 март 2025 г., неделя, 16:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Радан Василев Мирянов
30 март 2025 г., неделя, 18:30 ч.
ПФК Левски – ПФК Ботев АД
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Валентин Желев Добрев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.