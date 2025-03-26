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          Млад съдия свири дербито Левски – Ботев Пд

          Септември (София) - ЦСКА поверен на Владимир Вълков

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          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
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          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдиите за 26-ия кръг на efbet Лига.

          - Реклама -

          Дербито между Левски и Ботев Пловдив е поверено на Димитър Димитров. Двубоят между Септември и ЦСКА ще бъде свирен от Владимир Вълков. Георги Кабаков е главен съдия на срещата ЦСКА 1948 – Крумовград. 

          Всички наряди:

          Срещи от 26 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
           
          28 март 2025 г., петък, 16:15 ч.
          ФК Локомотив 1929 – Спартак 1918
           
          ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
          4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
           
          СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
           
          28 март 2025 г., петък, 18:45 ч.
          ПФК Ботев Враца – ФК Хебър 1918
           
          ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
          4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
           
          СН:    Никола Петров Джугански     
           
          29 март 2025 г., събота, 12:15 ч.
          ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград
           
          ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Иван Стоянов Копчев
          4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Иво Венциславов Андреев
           
          СН:    Иван Захариев Вълчев     
           
          29 март 2025 г., събота, 14:45 ч.
          ПФК Черно море – ПФК Славия 1913
           
          ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Иво Николаев Колев
          4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
           
          СН:    Георги Крумов Виделов     
           
          29 март 2025 г., събота, 17:15 ч.
          ПФК Септември Сф – ПФК ЦСКА – София ЕАД
           
          ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
          4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Димитров Давидов
           
          СН:    Крум Добринов Стоилов     
           
          30 март 2025 г., неделя, 13:30 ч.
          ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Арда Кърджали 1924
           
          ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
          4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Кристиян Младенов Тодоров
           
          СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
           
          30 март 2025 г., неделя, 16:00 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Лудогорец 1945
           
          ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
          4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
           
          СН:    Радан Василев Мирянов     
           
          30 март 2025 г., неделя, 18:30 ч.
          ПФК Левски – ПФК Ботев АД
           
          ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
          4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Станимир Лозанов Тренчев
           
          СН:    Валентин Желев Добрев     
           
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

          Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдиите за 26-ия кръг на efbet Лига.

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          Дербито между Левски и Ботев Пловдив е поверено на Димитър Димитров. Двубоят между Септември и ЦСКА ще бъде свирен от Владимир Вълков. Георги Кабаков е главен съдия на срещата ЦСКА 1948 – Крумовград. 

          Всички наряди:

          Срещи от 26 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
           
          28 март 2025 г., петък, 16:15 ч.
          ФК Локомотив 1929 – Спартак 1918
           
          ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
          4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
           
          СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
           
          28 март 2025 г., петък, 18:45 ч.
          ПФК Ботев Враца – ФК Хебър 1918
           
          ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
          4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
           
          СН:    Никола Петров Джугански     
           
          29 март 2025 г., събота, 12:15 ч.
          ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград
           
          ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Иван Стоянов Копчев
          4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Иво Венциславов Андреев
           
          СН:    Иван Захариев Вълчев     
           
          29 март 2025 г., събота, 14:45 ч.
          ПФК Черно море – ПФК Славия 1913
           
          ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Иво Николаев Колев
          4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
           
          СН:    Георги Крумов Виделов     
           
          29 март 2025 г., събота, 17:15 ч.
          ПФК Септември Сф – ПФК ЦСКА – София ЕАД
           
          ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
          4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Димитров Давидов
           
          СН:    Крум Добринов Стоилов     
           
          30 март 2025 г., неделя, 13:30 ч.
          ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Арда Кърджали 1924
           
          ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
          4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Кристиян Младенов Тодоров
           
          СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
           
          30 март 2025 г., неделя, 16:00 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Лудогорец 1945
           
          ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
          4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
           
          СН:    Радан Василев Мирянов     
           
          30 март 2025 г., неделя, 18:30 ч.
          ПФК Левски – ПФК Ботев АД
           
          ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
          4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Станимир Лозанов Тренчев
           
          СН:    Валентин Желев Добрев     
           
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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