Млад съдия свири дербито Левски – Ботев Пд

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдиите за 26-ия кръг на efbet Лига.

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Дербито между Левски и Ботев Пловдив е поверено на Димитър Димитров. Двубоят между Септември и ЦСКА ще бъде свирен от Владимир Вълков. Георги Кабаков е главен съдия на срещата ЦСКА 1948 – Крумовград.

Всички наряди:

Срещи от 26 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025



28 март 2025 г., петък, 16:15 ч.

ФК Локомотив 1929 – Спартак 1918



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Георги Пламенов Тодоров



СН: Цветан Георгиев Георгиев



28 март 2025 г., петък, 18:45 ч.

ПФК Ботев Враца – ФК Хебър 1918



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов



СН: Никола Петров Джугански



29 март 2025 г., събота, 12:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Венциславов Андреев



СН: Иван Захариев Вълчев



29 март 2025 г., събота, 14:45 ч.

ПФК Черно море – ПФК Славия 1913



ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров



СН: Георги Крумов Виделов



29 март 2025 г., събота, 17:15 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК ЦСКА – София ЕАД



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Димитров Давидов



СН: Крум Добринов Стоилов



30 март 2025 г., неделя, 13:30 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров



СН: Цветан Кръстев Кръстев



30 март 2025 г., неделя, 16:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Лудогорец 1945



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Радан Василев Мирянов



30 март 2025 г., неделя, 18:30 ч.

ПФК Левски – ПФК Ботев АД



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Валентин Желев Добрев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.