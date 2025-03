Гола жена нападна хора на летище (ВИДЕО)

Жена се съблече гола и нахлу в голямо летище, за изпадне в пълна истерия на публично място, при което пътниците останаха зашеметени.

Случаят се развива на Терминал D на летище Далас Форт Уърт.

С пластмасова бутилка за вода неидентифицираната гола жена се вижда във вайръл видео, в което крещи хаотично към никого конкретно, след което изрича странни фрази като: „Аз говоря всички езици!“

Поведението ѝ бързо ескалира, като тя започна да хвърля вода във въздуха и да се разхожда из залата за посетители и да изхвърля вода от бутилката, преди да я подхвърли във въздуха.

Въпреки все по-неуправляемите ѝ действия, изглежда, че не е имало никакъв видим знак на правоприлагащите органи или на летищната охрана, докато тя започнала да тича из залата.

В един момент от буйството си тя изстреляла мобилен телефон към поредица от въздушни летищни монитори в опит да ги счупи.

Woman strips naked, stabs, and bites Staff at airport in Texas. According to a report, the woman, identified as Samantha Palma, stabbed two airport employees with a pencil and bit a restaurant manager. In the video, she can be seen shouting at security officers, throwing water,… pic.twitter.com/kWAUiHjAkd