ИЗНЕНАДА: Атанас Фурнаджиев се оттегля от поста зам.-председател на БОК (ДОКУМЕНТ)

Зам.-председателят на Българския олимпийски комитет Атанас Фурнаджиев е подал заявление да бъде освободен от поста поради лични причини.
Очаквайте подробности!
Зам.-председателят на Българския олимпийски комитет Атанас Фурнаджиев е подал заявление да бъде освободен от поста поради лични причини.
Очаквайте подробности!
Зам.-председателят на Българския олимпийски комитет Атанас Фурнаджиев е подал заявление да бъде освободен от поста поради лични причини.
Очаквайте подробности!
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