НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.03.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          НачалоСпортДруги

          ИЗНЕНАДА: Атанас Фурнаджиев се оттегля от поста зам.-председател на БОК (ДОКУМЕНТ)

          0
          162
          Снимка: БГНЕС
          Иванина Игнатова
          Иванина Игнатова
          Сподели
          Иванина Игнатова
          Иванина Игнатова

          Зам.-председателят на Българския олимпийски комитет Атанас Фурнаджиев е подал заявление да бъде освободен от поста поради лични причини.

          - Реклама -
          „БОК не е инструмент за лични амбиции!“: Стефка Костадинова с категорична позиция „БОК не е инструмент за лични амбиции!“: Стефка Костадинова с категорична позиция

          Очаквайте подробности!

          Зам.-председателят на Българския олимпийски комитет Атанас Фурнаджиев е подал заявление да бъде освободен от поста поради лични причини.

          - Реклама -
          „БОК не е инструмент за лични амбиции!“: Стефка Костадинова с категорична позиция „БОК не е инструмент за лични амбиции!“: Стефка Костадинова с категорична позиция

          Очаквайте подробности!

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ
          - Реклама -

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions