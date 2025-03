Нова мащабна атака: Руски дронове раниха най-малко 15 души в Харков(ВИДЕО)

Русия е извършила нова мащабна атака с дронове срещу Украйна, при която най-малко 15 души са пострадали в Харков и околните райони. Поразени са жилищни блокове, а въздушни удари са регистрирани и в Днипро.

- Реклама -

Президентът Володимир Зеленски публикува видео, показващо взрив в близост до футболно игрище, докато деца са играли там.

Ordinary Ukrainian cities: Kharkiv, Sumy, Dnipro. Ordinary life, and Russian strikes that should never have happened. Every day in Ukraine is marked by large-scale attacks with strike drones, mostly “Shaheds”—it was Iran that taught Russia how to produce such drones.



Today,… pic.twitter.com/l1NjHPY6l1