ЖЕСТОК пожар в ски курорт в Турция, има загинал (ВИДЕО)

Пожар избухна рано тази сутрин в хотел „Кервансарай“ в турския ски курорт Улудаг, край Бурса, съобщава Türkiye Today. Огънят е тръгнал от външната веранда на сградата и бързо е обхванал хотела, въпреки бързата реакция на противопожарните екипи.

Официалната информация потвърждава един загинал и четирима спасени, но според местните медии жертвите са две – бившият национален състезател по ски Яхия Уста (57 г.) и неговият син Беркин Уста (25 г.), също скиор от турския национален отбор.

От 12-членния персонал на хотела, деветима са успели да се евакуират, а трима са хоспитализирани след отравяне с дим и остават в безсъзнание.

В официално съобщение на хотела се посочва, че причината за пожара е в процес на изясняване, но се предполага, че е започнал от външна зона около верандата.

Според Асошиейтед прес, позовавайки се на Халк ТВ, хотелът е бил затворен след инспекции, извършени във връзка с друг тежък инцидент — смъртоносния пожар в хотел „Гранд Картал“ в Болу от 21 януари, при който загинаха 79 души.

Инцидентът повдига нови въпроси за състоянието на противопожарната безопасност в турските зимни курорти, особено след неотдавнашната трагедия в Болу.

