ТРАГЕДИЯ: Автобус падна в река в Италия, има загинал и ранени (ВИДЕО)

Смъртен инцидент разтърси италианския град Торино, след като туристически автобус падна в река По при движение на заден ход. Шофьорът на автобуса загина, а трима пешеходци са били ранени, съобщи DailyMail, като се позова на местните власти.

- Реклама -

Трагедията е станала на 27 март в близост до моста Виторио Емануеле, един от централните пътни възли в града. Според очевидци, водачи са сигнализирали с клаксони, опитвайки се да предотвратят инцидента, но вече е било късно.

Шофьорът на автобуса – 64-годишният Никола Ди Карло, е бил изваден от превозното средство от група минувачи. По думите на свидетели, той е бил „покрит с кръв“, но все още жив. Въпреки бързата реакция на службите, мъжът е починал малко по-късно.

🚨 Fatal accident in Italy, bus plunges into river.



A bus has fallen into the Pa River in Turin, killing the driver. 😱



Local media reports suggest the vehicle may have hit a wall, causing it to fall into the water and sink. Two other people were injured in the incident. 📌‼️ pic.twitter.com/gUZm3nJdOK