Земетресението в Мианмар: Хората копаят с голи ръце за оцелели

Два дни след разрушителното земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер, което удари централната част на Мианмар, град Мандалай остава в руини, а жителите отчаяно търсят оцелели сред срутените сгради.

Според последните данни, потвърдените жертви в Мианмар са най-малко 1644, а повече от 3400 души са ранени, съобщи управляващата военна хунта в изявление от 29 март. Още най-малко 139 души се водят в неизвестност. В съседен Тайланд също е потвърдена смъртта на най-малко 17 души.

Първичният трус е ударил в ранния следобед на 28 март, в близост до Мандалай – втория по големина град в страната, с население от над 1,7 милиона души. Минутите по-късно последва вторичен трус с магнитуд 6,7.

Земетресенията са причинили масови разрушения – рухнали сгради, съборени мостове, изкривени пътища и тежки щети по инфраструктурата в целия регион. Вторични трусове продължават да разтърсват района, което допълнително затруднява спасителните дейности.

