Над 300 000 домакинства и бизнеси в канадската провинция Онтарио останаха без електрозахранване след мощна ледена буря, ударила региона през уикенда. Това съобщи енергийната компания „Хидро Уан“, цитирана от Ройтерс.

Националната метеорологична служба на Канада издаде предупреждения за леден дъжд и сняг, валидни за Отава, части от Онтарио и Квебек, като очакванията са опасните метеорологични условия да продължат до сутринта на 1 април.

Към неделния следобед над 350 000 потребители са засегнати от спирания на електрозахранването. Екипи работят за възстановяване на електричеството, като очакваният срок е до 1 април.

Компанията „Алектра“ съобщи, че около 35 000 нейни клиенти, основно в района на Бари (северно от Торонто), също са без ток. От дружеството посочват, че ледът по електропроводите затруднява възстановяването, но всички екипи са на терен.

Град Орилия, намиращ се в Онтарио, обяви извънредно положение поради тежките последици от бурята. Продължителният леден дъжд е довел до масови прекъсвания на тока, опасни пътни условия, паднали дървета и сериозни щети върху обществена и частна собственост.

В социалните мрежи жители на Онтарио съобщават за затворени пътища и паднали дървета, които възпрепятстват придвижването, съобщава още Ройтерс.

