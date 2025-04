РЕКОРД: 25-часова реч срещу Тръмп в Сената (ВИДЕО)

Сенаторът демократ Кори Букър от Ню Джърси постави нов рекорд за най-дълга реч в историята на американския Сенат – 25 часа без прекъсване, предаде Асошиейтед Прес.

Така той надмина досегашния рекорд от 1957 г. – 24 часа и 18 минути, поставен от сенатора Стром Търмънд в опит да блокира закона за гражданските права.

Малко преди да подобри рекорда, Букър цитира думите на покойния Джон Луис – емблематична фигура на движението за граждански права:

Той призова за „добри безредици“ – термин, използван от Луис – като мирен протест срещу „неконституционната“ политика на Тръмп.

Букър говори от 19:00 ч. на 31 март до 20:05 ч. на 1 април, използвайки техниката филибъстър, която позволява неограничено говорене в Сената, стига сенаторът да остане прав и да не спира да говори.

Senator Cory Booker breaks the record for the longest Senate floor speech. NOT a filibuster because there was no bill or amendment up for a vote.



He did it all for nothing. pic.twitter.com/f8lYA7ywou