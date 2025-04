Русия бомбардира свой язовир близо до границата с Украйна (Видео)

Руските военни са разрушили с авиационна бомба собствен язовир в Белгородска област, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Според военни наблюдатели, това е част от опитите за спиране на украинското настъпление в района.

В социалните мрежи се разпространява видео, което показва момента на взрива – предполага се, че е използвана бомба с тегло около 3 тона. Ударът е нанесен край село Поповка, само на стотина метра от границата с Украйна.

Анализатори смятат, че целта е била да се блокира придвижването на украинска бронетехника през терена.

The Russians tried to blow up their own dam in Popovka in Russia's Belgorod with the same FAB-3000 guided bombs that they normally drop on Ukrainian families, to prevent the possibility of Ukraine advancing, but it failed.



Russians.. pic.twitter.com/0Lzws0E9jq