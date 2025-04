Зеленски алармира: Руски удари оставиха хиляди без електричество (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че руски сили са поразили енергийна инфраструктура в Сумска и Днепропетровска област.

Според него, при удар с дрон е засегната подстанция в североизточната част на Сумска област, а артилерийски обстрел е повредил електропровод в Днепропетровска област. В резултат на атаките близо 4000 души са останали без електричество.

Информацията беше споделена от Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“, цитирана от агенция Ройтерс.

Last night, the Russian army continued using attack drones against Ukraine. A total of 74 drones were launched, including 54 Shaheds. Kharkiv was deliberately targeted – at least 14 drones. Unfortunately, there were hits. There are wounded, including three children. All are… pic.twitter.com/PUk5tSlHMN