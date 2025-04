БРУТАЛНО: Учителка примамвала ученици в празна класна стая и им показвала нейни порно клипове

В Италия учителката Вероника Спозито от Кастеламаре ди Стабия, близо до Неапол, беше обвинена в развращаване на ученици, съобщава Need To Know.

Смята се, че 37-годишната Спозито е имала седем жертви – момчета на възраст между 11 и 13 години. Според свидетелствата на учениците, тя ги примамвала, по двама или трима наведнъж, в празната класна стая, която наричала „малката стая“, обещавайки да им помогне с домашните. След това те трябвало да гледат порнографски видеоклипове, включително такива с нейно участие.

Освен това жената учила учениците как да се задоволяват един друг. Едно от момчетата признава, че му е показала как да целува момиче и къде да я докосва по време на любовната игра.

Спозито също така се опитвала да убеди братовчеди да правят секс помежду си, твърдейки, че родствената им връзка не означава нищо. Ако ученик не слушал учителката, тя го обиждала публично.

Слуховете за поведението на жената започнали да се разпространяват през ноември 2024 г. Тя била задържана през януари. Учителката отрича всички повдигнати срещу нея обвинения.