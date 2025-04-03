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          Чинков ще ръководи Ботев Враца – ЦСКА, Вълков е пратен на Берое – Левски

          Станаха ясни нарядите за 28-я кръг в Първа Лига

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          Снимка: bfunion.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Станаха ясни съдийските наряди за 28-ия кръг в Първа лига.

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          Владимир Вълков е главен съдия на двубоя между Берое и Левски. Срещата под Аязмото е насрочена за 6 април, неделя, от 17:15 часа. Асистенти на Вълков са Георги Тодоров и Станимир Илков, а четвърти арбитър е Георги Давидов. На ВАР ще оперират Драгомир Драганов и Кристиян Тодоров, а съдийски наблюдател е Николай Петров.

          Гостуването на ЦСКА на Ботев Враца в събота от 19:00 часа е поверено на Волен Чинков.

          В кръга има още няколко любопитни сблъсъка. Столичното дерби между Локомотив София и Славия в неделя от 14:45 часа ще бъде ръководено от Димитър Димитров.

          Никола Попов е главен съдия на двубоя ЦСКА 1948 – Лудогорец в понеделник от 20:00, а Георги Гинчев ще свири Черно море – Ботев Пд в събота следобед.

          Всички наряди за 28-ия кръг в първенството:

          5 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

          ПФК Черно море – ПФК Ботев АД

          ГС: Георги Милков Гинчев  АС1: Георги Йорданов Дойнов  АС2: Никифор Деянов Велков

          4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков  ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб  АВАР: Мартин Иванов Марков

          СН: Мартин Живков Богдев

          5 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

          ПФК Ботев Враца – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Волен Валентинов Чинков  АС1: Дениз Пиринов Соколов  АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Геро Георгиев Писков  ВАР: Станимир Лозанов Тренчев  АВАР: Стоян Панталеев Арсов

          СН: Йордан Костадинов Иванов

          6 април 2025 г., неделя, 12:15 ч.

          ФК Крумовград – ФК Хебър 1918

          ГС: Кристиян Николов Колев  АС1: Александър Христов Апостолов  АС2: Желязко Димитров Пилатов

          4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров  ВАР: Красен Иванов Георгиев  АВАР: Мартин Живков Великов

          СН: Николай Йорданов Колев

          6 април 2025 г., неделя, 14:45 ч.

          ФК Локомотив 1929 – ПФК Славия 1913

          ГС: Димитър Димитров Димитров  АС1: Димо Дамянов Вълчев  АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски  ВАР: Валентин Станчев Железов  АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Валентин Желев Добрев

          6 април 2025 г., неделя, 17:15 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Левски

          ГС: Владимир Вълков Вълков  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Станимир Илков Илков

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Николай Тодоров Петров

          7 април 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Васил Петров Минев  АС1: Иво Николаев Колев  АС2: Мартин Тодоров Мачев

          4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева  ВАР: Радослав Петров Гидженов  АВАР: Иво Венциславов Андреев

          СН: Костадин Ангелов Гергинов

          7 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – Спартак 1918

          ГС: Християна Красимирова Гутева  АС1: Димитър Русанов Русев  АС2: Иван Радославов Иванов

          4-ТИ: Димо Стоянов Димов  ВАР: Венцислав Георгиев Митрев  АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Ахмед Яшар Ахмед

          7 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Никола Антонов Попов  АС1: Мартин Емилов Венев  АС2: Красимир Владимиров Миланов

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов  ВАР: Георги Николов Кабаков  АВАР: Денислав Йорданов Сталев

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов

          Станаха ясни съдийските наряди за 28-ия кръг в Първа лига.

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          Владимир Вълков е главен съдия на двубоя между Берое и Левски. Срещата под Аязмото е насрочена за 6 април, неделя, от 17:15 часа. Асистенти на Вълков са Георги Тодоров и Станимир Илков, а четвърти арбитър е Георги Давидов. На ВАР ще оперират Драгомир Драганов и Кристиян Тодоров, а съдийски наблюдател е Николай Петров.

          Гостуването на ЦСКА на Ботев Враца в събота от 19:00 часа е поверено на Волен Чинков.

          В кръга има още няколко любопитни сблъсъка. Столичното дерби между Локомотив София и Славия в неделя от 14:45 часа ще бъде ръководено от Димитър Димитров.

          Никола Попов е главен съдия на двубоя ЦСКА 1948 – Лудогорец в понеделник от 20:00, а Георги Гинчев ще свири Черно море – Ботев Пд в събота следобед.

          Всички наряди за 28-ия кръг в първенството:

          5 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

          ПФК Черно море – ПФК Ботев АД

          ГС: Георги Милков Гинчев  АС1: Георги Йорданов Дойнов  АС2: Никифор Деянов Велков

          4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков  ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб  АВАР: Мартин Иванов Марков

          СН: Мартин Живков Богдев

          5 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

          ПФК Ботев Враца – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Волен Валентинов Чинков  АС1: Дениз Пиринов Соколов  АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Геро Георгиев Писков  ВАР: Станимир Лозанов Тренчев  АВАР: Стоян Панталеев Арсов

          СН: Йордан Костадинов Иванов

          6 април 2025 г., неделя, 12:15 ч.

          ФК Крумовград – ФК Хебър 1918

          ГС: Кристиян Николов Колев  АС1: Александър Христов Апостолов  АС2: Желязко Димитров Пилатов

          4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров  ВАР: Красен Иванов Георгиев  АВАР: Мартин Живков Великов

          СН: Николай Йорданов Колев

          6 април 2025 г., неделя, 14:45 ч.

          ФК Локомотив 1929 – ПФК Славия 1913

          ГС: Димитър Димитров Димитров  АС1: Димо Дамянов Вълчев  АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски  ВАР: Валентин Станчев Железов  АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Валентин Желев Добрев

          6 април 2025 г., неделя, 17:15 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Левски

          ГС: Владимир Вълков Вълков  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Станимир Илков Илков

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Николай Тодоров Петров

          7 април 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Васил Петров Минев  АС1: Иво Николаев Колев  АС2: Мартин Тодоров Мачев

          4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева  ВАР: Радослав Петров Гидженов  АВАР: Иво Венциславов Андреев

          СН: Костадин Ангелов Гергинов

          7 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – Спартак 1918

          ГС: Християна Красимирова Гутева  АС1: Димитър Русанов Русев  АС2: Иван Радославов Иванов

          4-ТИ: Димо Стоянов Димов  ВАР: Венцислав Георгиев Митрев  АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Ахмед Яшар Ахмед

          7 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Никола Антонов Попов  АС1: Мартин Емилов Венев  АС2: Красимир Владимиров Миланов

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов  ВАР: Георги Николов Кабаков  АВАР: Денислав Йорданов Сталев

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов

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