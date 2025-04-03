Чинков ще ръководи Ботев Враца – ЦСКА, Вълков е пратен на Берое – Левски

Станаха ясни съдийските наряди за 28-ия кръг в Първа лига.

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Владимир Вълков е главен съдия на двубоя между Берое и Левски. Срещата под Аязмото е насрочена за 6 април, неделя, от 17:15 часа. Асистенти на Вълков са Георги Тодоров и Станимир Илков, а четвърти арбитър е Георги Давидов. На ВАР ще оперират Драгомир Драганов и Кристиян Тодоров, а съдийски наблюдател е Николай Петров.

Гостуването на ЦСКА на Ботев Враца в събота от 19:00 часа е поверено на Волен Чинков.

В кръга има още няколко любопитни сблъсъка. Столичното дерби между Локомотив София и Славия в неделя от 14:45 часа ще бъде ръководено от Димитър Димитров.

Никола Попов е главен съдия на двубоя ЦСКА 1948 – Лудогорец в понеделник от 20:00, а Георги Гинчев ще свири Черно море – Ботев Пд в събота следобед.

Всички наряди за 28-ия кръг в първенството:

5 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

ПФК Черно море – ПФК Ботев АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Мартин Живков Богдев

5 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Йордан Костадинов Иванов

6 април 2025 г., неделя, 12:15 ч.

ФК Крумовград – ФК Хебър 1918

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Николай Йорданов Колев

6 април 2025 г., неделя, 14:45 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Славия 1913

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Валентин Желев Добрев

6 април 2025 г., неделя, 17:15 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Левски

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Николай Тодоров Петров

7 април 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

7 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – Спартак 1918

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Ахмед Яшар Ахмед

7 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Лудогорец 1945

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов