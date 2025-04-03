Чинков ще ръководи Ботев Враца – ЦСКА, Вълков е пратен на Берое – Левски

Станаха ясни съдийските наряди за 28-ия кръг в Първа лига.
Владимир Вълков е главен съдия на двубоя между Берое и Левски. Срещата под Аязмото е насрочена за 6 април, неделя, от 17:15 часа. Асистенти на Вълков са Георги Тодоров и Станимир Илков, а четвърти арбитър е Георги Давидов. На ВАР ще оперират Драгомир Драганов и Кристиян Тодоров, а съдийски наблюдател е Николай Петров.
Гостуването на ЦСКА на Ботев Враца в събота от 19:00 часа е поверено на Волен Чинков.
В кръга има още няколко любопитни сблъсъка. Столичното дерби между Локомотив София и Славия в неделя от 14:45 часа ще бъде ръководено от Димитър Димитров.
Никола Попов е главен съдия на двубоя ЦСКА 1948 – Лудогорец в понеделник от 20:00, а Георги Гинчев ще свири Черно море – Ботев Пд в събота следобед.
Всички наряди за 28-ия кръг в първенството:
5 април 2025 г., събота, 16:30 ч.
ПФК Черно море – ПФК Ботев АД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Мартин Живков Богдев
5 април 2025 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Йордан Костадинов Иванов
6 април 2025 г., неделя, 12:15 ч.
ФК Крумовград – ФК Хебър 1918
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Николай Йорданов Колев
6 април 2025 г., неделя, 14:45 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Славия 1913
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Валентин Желев Добрев
6 април 2025 г., неделя, 17:15 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Левски
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров
7 април 2025 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
7 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – Спартак 1918
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Ахмед Яшар Ахмед
7 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов