ТЪЖНА ВЕСТ: Почина член на семейство Сакскобургготски

На 82-годишна възраст почина принц Андреас Сакскобургготски, глава на германския клон на династията Сакскобургготски. Смъртта му настъпва само дни след рождения му ден на 21 март, който той отпразнува за последен път.

Принц Андреас страдаше от болестта на Паркинсон. Роден е на 21 март 1943 г. в Долна Лужица, Германия, син на Фридрих Йосиас, принц Сакскобургготски, и принцеса Виктория Луиза. След развода на родителите му през 1946 г., той остава под грижите на майка си, която се премества в Австрия и впоследствие се омъжва за американския офицер Ричард Витен. През 1949 г. семейството се премества в САЩ, където принц Андреас прекарва по-голямата част от детството и юношеството си.

The Head of the illustrious Royal House grew up in the United States, reacquired lost family estates and was a close friend and cousin of the Swedish and Belgian Royal Families | Learn about the Prince of Saxe-Coburg und Gotha, who passed away yesterday https://t.co/uHUVztxLPB