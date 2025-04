Папа Франциск направи изненадваща публична поява (ВИДЕО)

Папа Франциск направи изненадваща публична поява, само две седмици след като напусна болницата след тежка пневмония. Той се смеси с тълпата на площад „Свети Петър“ във Ватикана, докато продължава възстановяването си.

- Реклама -

„Хубава неделя на всички. Много ви благодаря“, каза 88-годишният папа, докато го придвижваха с инвалидна количка след специалната меса, посветена на болните, предаде АФП.

Заобиколен от смартфони и фотоапарати, Франциск беше прикрепен към тубички за носово дишане. Гласът му – все още крехък – звучеше по-отчетливо, отколкото при изписването му от болница „Джемели“ на 23 март. Последната му публична поява преди това бе на 14 февруари.

Папата в момента преминава през двумесечен период на възстановяване след хоспитализацията си заради животозастрашаваща пневмония. През това време стриктно си почива, избягва публични дейности и контакти с тълпи.

Pope Francis on Sunday, April 6, made his first public appearance since being discharged from the hospital two weeks ago after treatment for double pneumonia, entering St. Peter's Square at the Vatican in a wheelchair to greet crowds.



Full story: https://t.co/WHa6yPU7kM pic.twitter.com/FXRIwKH5R1