Изложба в НИМ изследва границите между България, Гърция и Турция чрез изкуство 

След две години изследвания и проучвания в граничните райони между България, Гърция и Турция, европейският проект B-Shapes навлиза в своя „Епизод 2“ с изложбата „През призмата на границите“. Тя ще се бъде достъпна за публика от 8 април до 29 август 2025 г. в Националния исторически музей в София, България.

Куратори на изложбата са Катя Ангелова, Ангелика Буртшер и Марион Оберхофер, а продуцинти са италианската Платформа за дизайн и културни продукции Лунгомаре, изложбата „През призмата на границите – Епизод 2: Артистични пътувания между България, Гърция и Турция“ изследва сложните социални и политически реалности, както и историческото наследство на най-югоизточната граница на Европа. Представени са четири нови, специално създадени произведения на изкуството от Есра Ерсен, Борис Мисирков & Георги Богданов, Иван Мудов и ZimmerFrei (Анна де Манинкор).

Чрез различни художествени подходи проектите отразяват обществени, лични и пространствени разкази, представяйки границите като динамични пространства на напрежение и трансформация, формирани от срещи, конфликти и непрестанни промени. Границите не само разделят, но и оформят възприятията, паметта и културното въображение.

Разработена специално за Националния исторически музей в София, който за първи път представя съвременно изкуство, изложбата поставя под въпрос институционализираните исторически наративи. Тя показва границите не като статични разделения, а като подвижни, порести пространства, в които ежедневието, политиката и историята се преплитат.

Есра Ерсен в своя проект „Следи от миналото, призрак на бъдещето“ (2025) разглежда формирането на идентичността, принудителната миграция и националните митове чрез техниката на миниатюрната живопис. Артистичното дуо Борис Мисирков & Георги Богданов представя фотографската инсталация „Пътуващият паметник“ (2025) – контрапаметник, който размишлява върху съдбите на загиналите при опит за бягство от Източния блок и оспорва традиционните форми на възпоменание. Иван Мудов, чрез своите три интервенции „Репелент B-Shapes“ (2025), „Гранични цветя“ (2025) и „Звукови флагове“ (2025), изследва границите като пространства на разделение и свързване. ZimmerFrei (Анна де Манинкор), в своите видео и аудио инсталации „Отговорът е там“ (2025), противопоставя непроменящите се пейзажи на личните разкази на хора от граничните зони, изследвайки по-дълбоките символични бариери.

Фокусирайки се върху следите от миналото, локалната гранична символика и историите на хората, които живеят или преминават през тези територии, изложбата предлага различни перспективи, които допринасят за по-нюансирано разбиране на тези пространства.

Изложбата ще бъде съпътствана от публична програма и специално издание.

Националният исторически музей е един от партньорите на проект „B-SHAPES“/Borders shaping perceptions of European societies по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с водеща организация University of Southern Denmark – Дания. В реализацията на проекта участват изтъкнати европейски университетски и изследователски институции и организации: Eötvös Loránd University – Унгария; Изследователски център Eurac Research – Италия; Halmstad University – Швеция; Technical University of Liberec – Чехия; University of Strasbourg – Франция; University of Oulu – Финландия; University of Wrocław – Полша; Изследователски център Kreatus – Полша; Европейска мрежа „Памет и Солидарност” – Полша; Association of European Border Regions (Асоциацията на европейските гранични региони) – Германия и Lungomare – Болцано, Италия. Географският обхват на изследванията се разпростира от север на юг – от Финландия до България и от Англия и Италия. Продължителността на проекта е 36 месеца с период на изпълнение от 01.04 2023 г. до 31.03.2026 г.

Проектът има за цел да фокусира вниманието на европейската общност върху ролята на географските граници при оформянето на възприятията на съвременните европейски общества. Границите играят ключова роля в оформянето на нашите възприятия за общества, култура, идентичност, принадлежност и наследство, за възприятията „ние“ и „те“. Световната пандемия от 2020 г. доведе до затваряне на държавни граници в опит да се спре разпространението на смъртоносният вирус. Тази безпрецедентна гранична мярка усложни приобщаващите европейски възприятия за наследство и култура.

Резултатите от B-SHAPES ще дадат възможност за преосмисляне на политиките за наследство. В резултат на проекта ще бъдат създадени и реализирани европейски трансгранични подходи към културното и историческото наследство, които да ангажират и привлекат отделни личности и икономически сектори в създаването на обединена визия за култури и ценности.