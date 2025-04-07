Какво се случи по европейските футболни терени в неделя?

Англия – Премиър Лийг:
Брентфорд – Челси 0:0
Фулъм – Ливърпул 3:2
Тотнъм – Саутхямптън 3:1
Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити 0:0
Испания – Ла Лига:
Лас Палмас – Реал Сосиедад 1:3
Севиля – Атлетико Мадрид 1:2
Валядолид – Хетафе 0:4
Виляреал – Атлетик Билбао 0:0
Германия – Бундеслига:
Санкт Паули – Борусия Мюнхенгладбах 1:1
Унион Берлин – Волфсбург 1:0
Италия – Серия А:
Лече – Венеция 1:1
Емполи – Каляри 0:0
Торино – Верона 1:1
Аталанта – Лацио 0:1
Рома – Ювентус 1:1
Франция – Лига 1:
Ланс – Сент Етиен 1:0
Монпелие – Льо Авър 0:2
Реймс – Страсбург 0:1
Рен – Оксер 0:1
Марсилия – Тулуза 3:2
Нидерландия – Ередивизие:
Ваалвайк – Хераклес 0:0
Го Ахед Ийгълс – Утрехт 2:2
Спарта Ротердам – НЕК Ниймеген 2:0
Аякс – НАК Бреда 3:1
Португалия – Премиер Лига:
Жил Висенте – Морейрензе 0:1
Насионал – Ещрела Амадора 0:1
Порто – Бенфика 1:4