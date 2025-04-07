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      понеделник, 07.04.25
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          НачалоСпортФутбол

          Какво се случи по европейските футболни терени в неделя?

          Победи за Тотнъм, Атлетико Мадрид, Реал Сосиедад, Лацио, Ланс, Марсилия, Аякс, Бенфика

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          Снимка: glasnews.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Англия – Премиър Лийг:

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          Брентфорд – Челси 0:0

          Фулъм – Ливърпул 3:2

          Тотнъм – Саутхямптън 3:1

          Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити 0:0

          Испания – Ла Лига:

          Лас Палмас – Реал Сосиедад 1:3

          Севиля – Атлетико Мадрид 1:2

          Валядолид – Хетафе 0:4

          Виляреал – Атлетик Билбао 0:0

          Германия – Бундеслига:

          Санкт Паули – Борусия Мюнхенгладбах 1:1

          Унион Берлин – Волфсбург 1:0

          Италия – Серия А:

          Лече – Венеция 1:1

          Емполи – Каляри 0:0

          Торино – Верона 1:1

          Аталанта – Лацио 0:1

          Рома – Ювентус 1:1

          Франция – Лига 1:

          Ланс – Сент Етиен 1:0

          Монпелие – Льо Авър 0:2

          Реймс – Страсбург 0:1

          Рен – Оксер 0:1

          Марсилия – Тулуза 3:2

          Нидерландия – Ередивизие:

          Ваалвайк – Хераклес 0:0

          Го Ахед Ийгълс – Утрехт 2:2

          Спарта Ротердам – НЕК Ниймеген 2:0

          Аякс – НАК Бреда 3:1

          Португалия – Премиер Лига:

          Жил Висенте – Морейрензе 0:1

          Насионал – Ещрела Амадора 0:1

          Порто – Бенфика 1:4

          Англия – Премиър Лийг:

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          Брентфорд – Челси 0:0

          Фулъм – Ливърпул 3:2

          Тотнъм – Саутхямптън 3:1

          Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити 0:0

          Испания – Ла Лига:

          Лас Палмас – Реал Сосиедад 1:3

          Севиля – Атлетико Мадрид 1:2

          Валядолид – Хетафе 0:4

          Виляреал – Атлетик Билбао 0:0

          Германия – Бундеслига:

          Санкт Паули – Борусия Мюнхенгладбах 1:1

          Унион Берлин – Волфсбург 1:0

          Италия – Серия А:

          Лече – Венеция 1:1

          Емполи – Каляри 0:0

          Торино – Верона 1:1

          Аталанта – Лацио 0:1

          Рома – Ювентус 1:1

          Франция – Лига 1:

          Ланс – Сент Етиен 1:0

          Монпелие – Льо Авър 0:2

          Реймс – Страсбург 0:1

          Рен – Оксер 0:1

          Марсилия – Тулуза 3:2

          Нидерландия – Ередивизие:

          Ваалвайк – Хераклес 0:0

          Го Ахед Ийгълс – Утрехт 2:2

          Спарта Ротердам – НЕК Ниймеген 2:0

          Аякс – НАК Бреда 3:1

          Португалия – Премиер Лига:

          Жил Висенте – Морейрензе 0:1

          Насионал – Ещрела Амадора 0:1

          Порто – Бенфика 1:4

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