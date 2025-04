Скръбна вест! Почина легендарен американски актьор

Джей Норт, актьорът, който стана световноизвестен с ролята си на Денис Белята в едноименния телевизионен сериал от края на 50-те и началото на 60-те години, е починал на 6 април на 73-годишна възраст, съобщи NBC News.

Новината за кончината му бе потвърдена от Лори Джейкъбсън – негова дългогодишна приятелка и колежка, която обяви в публикация във Facebook, че Джей е починал спокойно в дома си, след дълга битка с рака.

Норт започва актьорската си кариера само на 6 години, когато през 1959 г. получава главната роля в телевизионната адаптация на комикса „Денис Белята“ (Dennis the Menace). Сериалът бързо се превръща в хит и прави Норт едно от най-разпознаваемите детски лица в американската телевизия.

След края на шоуто през 1963 г., актьорът продължава да работи в киното и телевизията, макар и с по-ограничени роли, и се сблъсква с предизвикателствата на ранната слава. През последните години той се ангажираше с благотворителни инициативи и кампании за психично здраве сред бивши деца актьори.

