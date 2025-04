Факт или фалшива тревога: Има ли план ЕС да прибира спестяванията ни?

В последните дни в публичното пространство се появиха твърдения със съмнителна достоверност, според които спестяванията на гражданите ще имат „срок на годност“, а неизразходени средства в срок от шест месеца ще изчезват от банковите сметки. Според разпространените слухове, средствата щели да бъдат насилствено изземвани от Брюксел и инвестирани в проекти на военната индустрия.

Темата предизвика бурни реакции в социалните мрежи, множество коментари и спекулации.

Тези твърдения произхождат от изказване на евродепутатката от „Възраждане“ Рада Лайкова пред журналиста Мартин Карбовски, в което тя твърди, че „Брюксел ще наложи срок на годност на парите“, и ако те не бъдат изхарчени до 6 месеца, ще бъдат иззети и насочени към финансиране на военни проекти.

Журналистът от Factcheck.bg, Иван Радев, опроверга тези твърдения и представи проверени факти пред НОВА:

На 10 март председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен публикува в X (бивш Twitter), че „Европа разполага с всичко необходимо, за да поеме водеща роля в новата икономическа надпревара“ и обяви предстоящо създаване на Съюз за спестявания и инвестиции.

Europe has all it needs to take the lead in the competitiveness race.



This month, the @EU_Commission will unveil the 🇪🇺 Savings & Investments Union.



We'll turn private savings into much needed investment.



And we’ll work with our institutional partners to get it off the ground pic.twitter.com/rtd0UqCeut