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          НачалоСпортФутбол

          Георги Давидов ще реферира Левски и Черно море

          За главен съдия на ЦСКА и Локомотив Пловдив бе определен Мартин Великов

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          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Георги Давидов получи наряд за Левски – Черно море от 29-ия кръг на Първа лига. Срещата на „Герена“ е в неделя, 13 април, от 17:30 часа.

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          Асистенти на главния арбитър ще бъдат Милен Арабаджиев и Илиян Капарашев. Четвърти съдия е Венцислав Митрев. На ВАР ще бъде Васимир Ел-Хатиб с помощник Димитър Димитров. Съдийски наблюдател е Костадин Гергинов.

          Мартин Великов пък ще свири ЦСКА – Локомотив Пд в събота, 12 април, от 16:30. От своя страна Радослав Гидженов ще ръководи Хебър – Лудогорец в понеделник вечер.

          Всички наряди за мачовете от предпоследния кръг на редовния сезон:

          11 април 2025 г., петък, 16:30 ч.

          Спартак 1918 – ФК Крумовград

          ГС: Денислав Йорданов Сталев  АС1: Иван Стоянов Копчев  АС2: Владимир Тодоров Ташков

          4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров  ВАР: Георги Милков Гинчев  АВАР: Михаел Петков Павлов

          СН: Георги Василев Йорданов
           
          11 април 2025 г., петък, 19:00 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ФК ЦСКА 1948

          ГС: Иво Венциславов Андреев  АС1: Тодор Василев Вуков  АС2: Станислав Лазаров Станев

          4-ТИ: Димо Стоянов Димов  ВАР: Венцислав Георгиев Митрев  АВАР: Кристиян Николов Колев

          СН: Кольо Димитров Данев

          12 април 2025 г., събота, 14:00 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК Септември Сф

          ГС: Мартин Иванов Марков  АС1: Петър Велизаров Митрев  АС2: Дарин Василев Иванов

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева  ВАР: Красен Иванов Георгиев  АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

          СН: Крум Добринов Стоилов

          12 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

          ГС: Мартин Живков Великов  АС1: Красимир Атанасов Атанасов  АС2: Живко Руменов Петров

          4-ТИ: Димитър Димитров Димитров  ВАР: Ивайло Красимиров Ненков  АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Иван Захариев Вълчев

          13 април 2025 г., неделя, 15:00 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Локомотив 1929

          ГС: Валентин Станчев Железов  АС1: Васил Стоянов Шавов  АС2: Светослав Колев Енчев

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров  ВАР: Волен Валентинов Чинков  АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Стоян Маринов Алексиев

          13 април 2025 г., неделя, 17:30 ч.

          ПФК Левски – ПФК Черно море

          ГС: Георги Димитров Давидов  АС1: Милен Дончев Арабаджиев  АС2: Илиян Петров Капарашев

          4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев  ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб  АВАР: Димитър Димитров Димитров

          СН: Костадин Ангелов Гергинов

          14 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца

          ГС: Стоян Панталеев Арсов  АС1: Марио Георгиев Данаилов  АС2: Марин Иванов Бонев

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева  ВАР: Никола Антонов Попов  АВАР: Геро Георгиев Писков

          СН: Антон Симеонов Генов

          14 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

          ФК Хебър 1918 – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Радослав Петров Гидженов  АС1: Мирослав Максимов Иванов  АС2: Йордан Петров Петров

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев  ВАР: Васил Петров Минев  АВАР: Владимир Вълков Вълков

          СН: Ичко Лозев Лозев.

          Георги Давидов получи наряд за Левски – Черно море от 29-ия кръг на Първа лига. Срещата на „Герена“ е в неделя, 13 април, от 17:30 часа.

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          Асистенти на главния арбитър ще бъдат Милен Арабаджиев и Илиян Капарашев. Четвърти съдия е Венцислав Митрев. На ВАР ще бъде Васимир Ел-Хатиб с помощник Димитър Димитров. Съдийски наблюдател е Костадин Гергинов.

          Мартин Великов пък ще свири ЦСКА – Локомотив Пд в събота, 12 април, от 16:30. От своя страна Радослав Гидженов ще ръководи Хебър – Лудогорец в понеделник вечер.

          Всички наряди за мачовете от предпоследния кръг на редовния сезон:

          11 април 2025 г., петък, 16:30 ч.

          Спартак 1918 – ФК Крумовград

          ГС: Денислав Йорданов Сталев  АС1: Иван Стоянов Копчев  АС2: Владимир Тодоров Ташков

          4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров  ВАР: Георги Милков Гинчев  АВАР: Михаел Петков Павлов

          СН: Георги Василев Йорданов
           
          11 април 2025 г., петък, 19:00 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ФК ЦСКА 1948

          ГС: Иво Венциславов Андреев  АС1: Тодор Василев Вуков  АС2: Станислав Лазаров Станев

          4-ТИ: Димо Стоянов Димов  ВАР: Венцислав Георгиев Митрев  АВАР: Кристиян Николов Колев

          СН: Кольо Димитров Данев

          12 април 2025 г., събота, 14:00 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК Септември Сф

          ГС: Мартин Иванов Марков  АС1: Петър Велизаров Митрев  АС2: Дарин Василев Иванов

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева  ВАР: Красен Иванов Георгиев  АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

          СН: Крум Добринов Стоилов

          12 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

          ГС: Мартин Живков Великов  АС1: Красимир Атанасов Атанасов  АС2: Живко Руменов Петров

          4-ТИ: Димитър Димитров Димитров  ВАР: Ивайло Красимиров Ненков  АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Иван Захариев Вълчев

          13 април 2025 г., неделя, 15:00 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Локомотив 1929

          ГС: Валентин Станчев Железов  АС1: Васил Стоянов Шавов  АС2: Светослав Колев Енчев

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров  ВАР: Волен Валентинов Чинков  АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Стоян Маринов Алексиев

          13 април 2025 г., неделя, 17:30 ч.

          ПФК Левски – ПФК Черно море

          ГС: Георги Димитров Давидов  АС1: Милен Дончев Арабаджиев  АС2: Илиян Петров Капарашев

          4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев  ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб  АВАР: Димитър Димитров Димитров

          СН: Костадин Ангелов Гергинов

          14 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца

          ГС: Стоян Панталеев Арсов  АС1: Марио Георгиев Данаилов  АС2: Марин Иванов Бонев

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева  ВАР: Никола Антонов Попов  АВАР: Геро Георгиев Писков

          СН: Антон Симеонов Генов

          14 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

          ФК Хебър 1918 – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Радослав Петров Гидженов  АС1: Мирослав Максимов Иванов  АС2: Йордан Петров Петров

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев  ВАР: Васил Петров Минев  АВАР: Владимир Вълков Вълков

          СН: Ичко Лозев Лозев.

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