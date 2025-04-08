Георги Давидов ще реферира Левски и Черно море

Георги Давидов получи наряд за Левски – Черно море от 29-ия кръг на Първа лига. Срещата на „Герена“ е в неделя, 13 април, от 17:30 часа.

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Асистенти на главния арбитър ще бъдат Милен Арабаджиев и Илиян Капарашев. Четвърти съдия е Венцислав Митрев. На ВАР ще бъде Васимир Ел-Хатиб с помощник Димитър Димитров. Съдийски наблюдател е Костадин Гергинов.

Мартин Великов пък ще свири ЦСКА – Локомотив Пд в събота, 12 април, от 16:30. От своя страна Радослав Гидженов ще ръководи Хебър – Лудогорец в понеделник вечер.

Всички наряди за мачовете от предпоследния кръг на редовния сезон:

11 април 2025 г., петък, 16:30 ч.

Спартак 1918 – ФК Крумовград

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Василев Йорданов



11 април 2025 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ФК ЦСКА 1948

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Кольо Димитров Данев

12 април 2025 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Ботев АД – ПФК Септември Сф

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Крум Добринов Стоилов

12 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Иван Захариев Вълчев

13 април 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Локомотив 1929

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Стоян Маринов Алексиев

13 април 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Левски – ПФК Черно море

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Костадин Ангелов Гергинов

14 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Антон Симеонов Генов

14 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК Лудогорец 1945

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Ичко Лозев Лозев.