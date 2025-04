Новата заплаха за Русия: Украински боен робот дебютира с огнева мощ

Министерството на отбраната на Украйна одобри за оперативна употреба нов наземен роботизиран комплекс, произведен в страната. Новината беше публикувана на официалния сайт на ведомството, съобщава Укринформ.

Роботът Ди-21-12Ар (D-21-12R) е снабден с голямокалибрена картечница и е проектиран за многофункционална бойна употреба. Сред основните му задачи са:

⚡️Defense Ministry approves new Ukrainian-made D-21-12R ground robot for military use.https://t.co/wmpmlfG03m