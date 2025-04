ПРОБИВ: Учени съживиха изчезнал вид вълк след 12 000 години (ВИДЕО)

Грандиозен научен пробив – екип от учени успя да възкреси изчезнал преди над 12 000 години вид вълк чрез клониране на ДНК. Ромул и Рем, първите две вълчета от този род, вече са живи – истинско чудо на съвременната наука.

За революционния експеримент е използвана ДНК, извлечена от зъб и череп на вълк, датирани на 72 000 години, комбинирана с модифицирана ДНК на съвременния сив вълк. Според учените, генетичният състав на двете новородени животни е възможно най-близък до техния праисторически предшественик.

Изчезналият вид се смята за най-големия вълк, който някога е бродил по Земята, и според специалисти е послужил за вдъхновение за митичните вълци-дируви от сериала „Игра на тронове“, домашните любимци на децата от семейство Старк.

Новината бе съобщена от Българската национална телевизия (БНТ) и предизвика истинска вълна от реакции в научните и популярни среди. Това е първият случай в историята, в който древен хищник е „върнат към живот“ чрез ДНК инженерство.

The two newly born baby Dire Wolves, brought back from extinction by genetic engineering, seated on the Iron Throne. 🐺 George R.R. Martin serves as a Colossal Biosciences cultural advisor and investor, with Peter Jackson loaning his Iron Throne prop for the photoshoot. pic.twitter.com/Yax9WjCp7a

NEW: Scientists have brought back dire wolves using ancient DNA, with the first born on October 1, 2024, over 10,000 years after their extinction



The genome was reconstructed by Colossal from ancient DNA found in fossils



The fossils date back 11,500 and 72,000 years



Colossal… pic.twitter.com/QmG9b3ZF5N