Футболни резултати от събота

Англия – Премиър Лийг:
Брентфорд – Брайтън 4:2
Евертън – Манчестър Сити 0:2
Кръстъл Палас – Борнемут 0:0
Уест Хям – Саутхямптън 1:1
Астън Вила – Нюкясъл 4:1
Испания – Ла Лига:
Райо Валекано – Валенсия 1:1
Барселона – Селта 4:3
Майорка – Леганес 0:0
Лас Палмас – Атлетико Мадрид 1:0
Германия – Бундеслига:
Хайденхайм – Байерн Мюнхен 0:4
Вердер – Бохум 1:0
Лайпциг – Хилщайн Кил 1:1
Фрайбург – Хофенхайм 3:2
Майнц – Волфсбург 2:4
Унион Берлин – Щутгарт 4:4
Италия – Серия А:
Лече – Комо 0:3
Монца – Наполи 0:1
Рома – Верона 1:0
Франция – Лига 1:
ПСЖ – Льо Авър 2:1
Монако – Страсбург 0:0
Марсилия – Монпелие 5:1
Нидерландия – Ередивизие:
Хееренвеен – Алмер Сити 2:1