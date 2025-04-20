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          НачалоСпортФутбол

          Футболни резултати от събота

          Победи за Манчестър Сити, Астън Вила, Барселона, Байерн Мюнхен, Наполи, Рома, ПСЖ, Марсилия

          0
          8
          Снимка: glasnews.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Англия – Премиър Лийг:

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          Брентфорд – Брайтън 4:2

          Евертън – Манчестър Сити 0:2

          Кръстъл Палас – Борнемут 0:0

          Уест Хям – Саутхямптън 1:1

          Астън Вила – Нюкясъл 4:1

          Испания – Ла Лига:

          Райо Валекано – Валенсия 1:1

          Барселона – Селта 4:3

          Майорка – Леганес 0:0

          Лас Палмас – Атлетико Мадрид 1:0

          Германия – Бундеслига:

          Хайденхайм – Байерн Мюнхен 0:4

          Вердер – Бохум 1:0

          Лайпциг – Хилщайн Кил 1:1

          Фрайбург – Хофенхайм 3:2

          Майнц – Волфсбург 2:4

          Унион Берлин – Щутгарт 4:4

          Италия – Серия А:

          Лече – Комо 0:3

          Монца – Наполи 0:1

          Рома – Верона 1:0

          Франция – Лига 1:

          ПСЖ – Льо Авър 2:1

          Монако – Страсбург 0:0

          Марсилия – Монпелие 5:1

          Нидерландия – Ередивизие:

          Хееренвеен – Алмер Сити 2:1

          Англия – Премиър Лийг:

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          Брентфорд – Брайтън 4:2

          Евертън – Манчестър Сити 0:2

          Кръстъл Палас – Борнемут 0:0

          Уест Хям – Саутхямптън 1:1

          Астън Вила – Нюкясъл 4:1

          Испания – Ла Лига:

          Райо Валекано – Валенсия 1:1

          Барселона – Селта 4:3

          Майорка – Леганес 0:0

          Лас Палмас – Атлетико Мадрид 1:0

          Германия – Бундеслига:

          Хайденхайм – Байерн Мюнхен 0:4

          Вердер – Бохум 1:0

          Лайпциг – Хилщайн Кил 1:1

          Фрайбург – Хофенхайм 3:2

          Майнц – Волфсбург 2:4

          Унион Берлин – Щутгарт 4:4

          Италия – Серия А:

          Лече – Комо 0:3

          Монца – Наполи 0:1

          Рома – Верона 1:0

          Франция – Лига 1:

          ПСЖ – Льо Авър 2:1

          Монако – Страсбург 0:0

          Марсилия – Монпелие 5:1

          Нидерландия – Ередивизие:

          Хееренвеен – Алмер Сити 2:1

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