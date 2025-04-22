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          Бареков: Пеевски се грижи за хората си.. малко ли работа му свършиха в МВР

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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Пеевски се грижи за хората …си. Малко ли работа му свършиха в МВР?! Това написа бившият евродепутат Николай Бареков в социалните мрежи.

          „Машата на Шиши в МВР Калин Стоянов станал от нулата съпруг на строителен бос – съдружник с едни от най-скандалните в този крадлив бранш!“

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          BIRD: Жената на Калин Стоянов е станала съдружник на скандалния.. BIRD: Жената на Калин Стоянов е станала съдружник на скандалния..

          По думите му няма нищо случайно, даже не се и крият.

          „Километър скоростен път – 60 милиона лева“

          Пеевски се грижи за хората …си. Малко ли работа му свършиха в МВР?! Машата на Шиши в МВР Калин Стоянов станал от нулата…

          Posted by Николай Бареков Буден Журналист on Monday, April 21, 2025

          Пеевски се грижи за хората …си. Малко ли работа му свършиха в МВР?! Това написа бившият евродепутат Николай Бареков в социалните мрежи.

          „Машата на Шиши в МВР Калин Стоянов станал от нулата съпруг на строителен бос – съдружник с едни от най-скандалните в този крадлив бранш!“

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          BIRD: Жената на Калин Стоянов е станала съдружник на скандалния.. BIRD: Жената на Калин Стоянов е станала съдружник на скандалния..

          По думите му няма нищо случайно, даже не се и крият.

          „Километър скоростен път – 60 милиона лева“

          Пеевски се грижи за хората …си. Малко ли работа му свършиха в МВР?! Машата на Шиши в МВР Калин Стоянов станал от нулата…

          Posted by Николай Бареков Буден Журналист on Monday, April 21, 2025

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