Бареков: Пеевски се грижи за хората си.. малко ли работа му свършиха в МВР

Пеевски се грижи за хората …си. Малко ли работа му свършиха в МВР?! Това написа бившият евродепутат Николай Бареков в социалните мрежи.

„Машата на Шиши в МВР Калин Стоянов станал от нулата съпруг на строителен бос – съдружник с едни от най-скандалните в този крадлив бранш!“ - Реклама -

По думите му няма нищо случайно, даже не се и крият.

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