Бареков: Пеевски се грижи за хората си.. малко ли работа му свършиха в МВР

Пеевски се грижи за хората …си. Малко ли работа му свършиха в МВР?! Това написа бившият евродепутат Николай Бареков в социалните мрежи.
По думите му няма нищо случайно, даже не се и крият.
Пеевски се грижи за хората …си. Малко ли работа му свършиха в МВР?! Това написа бившият евродепутат Николай Бареков в социалните мрежи.
По думите му няма нищо случайно, даже не се и крият.
Пеевски се грижи за хората …си. Малко ли работа му свършиха в МВР?! Това написа бившият евродепутат Николай Бареков в социалните мрежи.
По думите му няма нищо случайно, даже не се и крият.
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