Проф. Веселин Герев: Хора, преживели земетресение, се възстановяват психически около два месеца

„Много е интересен феноменът веднага, при такива случаи, да се скача от тераса или прозорец. За мен това няма обяснение или ако има, то е свързано с посттравматичния стрес от земетресението от 1996-1997-а година в Истанбул. Тогава сградите, които бяха строени с обикновен пясък от морето, се чупеха като солети и масово падаха“, каза още гостът.