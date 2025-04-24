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          Проф. Веселин Герев: Хора, преживели земетресение, се възстановяват психически около два месеца

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Хора, преживели земетресение, се възстановяват психически около два месеца. Постоянно чувстват, че земята под тях се люлее.“

          Това каза психиатърът проф. Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Психиатърът посочи още, че такива хора често са по-чувствителни и към вторичните трусове. Той посочи, че реално се усеща земетресение с магнитуд над 2, а всичко останало било плод на психическа илюзия.

          „Много е интересен феноменът веднага, при такива случаи, да се скача от тераса или прозорец. За мен това няма обяснение или ако има, то е свързано с посттравматичния стрес от земетресението от 1996-1997-а година в Истанбул. Тогава сградите, които бяха строени с обикновен пясък от морето, се чупеха като солети и масово падаха“, каза още гостът.

          „Хора, преживели земетресение, се възстановяват психически около два месеца. Постоянно чувстват, че земята под тях се люлее.“

          Това каза психиатърът проф. Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Психиатърът посочи още, че такива хора често са по-чувствителни и към вторичните трусове. Той посочи, че реално се усеща земетресение с магнитуд над 2, а всичко останало било плод на психическа илюзия.

          „Много е интересен феноменът веднага, при такива случаи, да се скача от тераса или прозорец. За мен това няма обяснение или ако има, то е свързано с посттравматичния стрес от земетресението от 1996-1997-а година в Истанбул. Тогава сградите, които бяха строени с обикновен пясък от морето, се чупеха като солети и масово падаха“, каза още гостът.

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