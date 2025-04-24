Проф. Веселин Герев: Хора, преживели земетресение, се възстановяват психически около два месеца

Това каза психиатърът проф. Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Психиатърът посочи още, че такива хора често са по-чувствителни и към вторичните трусове. Той посочи, че реално се усеща земетресение с магнитуд над 2, а всичко останало било плод на психическа илюзия.
Това каза психиатърът проф. Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Психиатърът посочи още, че такива хора често са по-чувствителни и към вторичните трусове. Той посочи, че реално се усеща земетресение с магнитуд над 2, а всичко останало било плод на психическа илюзия.