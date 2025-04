Историческо откритие: Намериха останки от жена на 5000 години (ВИДЕО)

Археолози в Перу са открили останките на знатна жена на 5000 години в свещения град Карал, разкривайки важната роля, която жените са играли в най-стария център на цивилизацията в Америка.

заяви археологът Давид Паломино пред АФП.

Мумията е намерена в Асперо, свещено място в град Карал, което е било сметище в продължение на над 30 години, преди да се превърне в археологически обект през 90-те години на миналия век.

Добре запазените останки, датиращи от 3000 г. пр.н.е., съдържат кожа, част от ноктите и косата и са били увити в няколко слоя плат и мантия от пера на ара. Ара са цветни птици, принадлежащи към семейството на папагалите.

Погребалният комплект на жената, който беше представен в Министерството на културата, включва клюн на тукан, каменна купа и сламена кошница.

Предварителните анализи показват, че останките, открити през декември, принадлежат на жена на възраст между 20 и 35 години, висока 1,5 метра, със специална прическа, която е символизирала високия ѝ социален статус.

Archaeologists in Peru have discovered the 5,000-year-old remains of a woman who may have belonged to the upper echelons of the ancient Caral civilization, a find they say points to the importance of women in the city some five millennia earlier https://t.co/zWzQY8awH9 pic.twitter.com/UFVJeI3Bh5