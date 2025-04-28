УЖАС: Момче нападна ученици и учител с нож в Южна Корея, има ранени

Момче е нападнало свои съученици и учител с нож. Инцидентът, за който съобщава южнокорейската агенция „Йонхап“, се е случил в гимназия в град Чеонгджу, Южна Корея. Ето основното:
- Място: Град Чеонгджу, около 110 км южно от Сеул.
- Извършител: Ученик със специални образователни потребности.
- Пострадали: Шестима души, включително един учител.
- Наранявания: Предимно в областта на лицето и корема.
- Всички пострадали са в болница, без опасност за живота.
- Развитие:
- Нападателят е заловен.
- Настанен е в болница.
- Статус на разследването: В момента се изясняват мотивите и обстоятелствата около нападението.