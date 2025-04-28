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          УЖАС: Момче нападна ученици и учител с нож в Южна Корея, има ранени

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          Никола Павлов
          Никола Павлов
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          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Момче е нападнало свои съученици и учител с нож. Инцидентът, за който съобщава южнокорейската агенция „Йонхап“, се е случил в гимназия в град Чеонгджу, Южна Корея. Ето основното:

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          • Място: Град Чеонгджу, около 110 км южно от Сеул.
          • Извършител: Ученик със специални образователни потребности.
          • Пострадали: Шестима души, включително един учител.
            • Наранявания: Предимно в областта на лицето и корема.
            • Всички пострадали са в болница, без опасност за живота.
          • Развитие:
            • Нападателят е заловен.
            • Настанен е в болница.
          • Статус на разследването: В момента се изясняват мотивите и обстоятелствата около нападението.
          Трима намушкани в училище във Франция Трима намушкани в училище във Франция

          Момче е нападнало свои съученици и учител с нож. Инцидентът, за който съобщава южнокорейската агенция „Йонхап“, се е случил в гимназия в град Чеонгджу, Южна Корея. Ето основното:

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          • Място: Град Чеонгджу, около 110 км южно от Сеул.
          • Извършител: Ученик със специални образователни потребности.
          • Пострадали: Шестима души, включително един учител.
            • Наранявания: Предимно в областта на лицето и корема.
            • Всички пострадали са в болница, без опасност за живота.
          • Развитие:
            • Нападателят е заловен.
            • Настанен е в болница.
          • Статус на разследването: В момента се изясняват мотивите и обстоятелствата около нападението.
          Трима намушкани в училище във Франция Трима намушкани в училище във Франция

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