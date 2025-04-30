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          НачалоСпорт

          Избраха съдията на Лудогорец – Левски

          Димитър Димитров свири Берое - ЦСКА

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          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
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          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Драгомир Драганов беше избран за главен съдия на дербито от 32-ия кръг на efbet Лига между Лудогорец и Левски.  

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          Димитър Димитров ще ръководи срещата в Стара Загора Берое – ЦСКА.

          Срещи от 32 кръг на efbet Лига:
           
          1 май 2025 г., четвъртък, 19:30 ч.
          Хебър – Крумовград
          ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
          4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
          СН:    Никола Петров Джугански     
           
          2 май 2025 г., петък, 15:00 ч.
          Ботев (Враца) – Септември (Сф)
          ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
          4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
          СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
           
          2 май 2025 г., петък, 17:30 ч.
          Славия – ЦСКА 1948
          ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Дарин Василев Иванов
          4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Иво Венциславов Андреев
          СН:    Валентин Желев Добрев     
           
          2 май 2025 г., петък, 20:00 ч.
          Локомотив (Пд) – Локомотив (Сф) 
          ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
          4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
          СН:    Георги Владимиров Игнатов     
           
          3 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
          Берое – ЦСКА  
          ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
          4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
          СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
           
          3 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
          Лудогорец – Левски
          ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
          4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
          СН:    Георги Крумов Виделов     
           
          4 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.
          Черно море – Арда (Кърджали)
          ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Йордан Петров Петров
          4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Георги Милков Гинчев
          СН:    Георги Василев Йорданов     
           
          4 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
          Ботев (Пд) – Спартак (Варна)
          ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев
          4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров 
          СН:    Николай Тодоров Петров     
           
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

          Драгомир Драганов беше избран за главен съдия на дербито от 32-ия кръг на efbet Лига между Лудогорец и Левски.  

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          Димитър Димитров ще ръководи срещата в Стара Загора Берое – ЦСКА.

          Срещи от 32 кръг на efbet Лига:
           
          1 май 2025 г., четвъртък, 19:30 ч.
          Хебър – Крумовград
          ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
          4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
          СН:    Никола Петров Джугански     
           
          2 май 2025 г., петък, 15:00 ч.
          Ботев (Враца) – Септември (Сф)
          ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
          4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
          СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
           
          2 май 2025 г., петък, 17:30 ч.
          Славия – ЦСКА 1948
          ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Дарин Василев Иванов
          4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Иво Венциславов Андреев
          СН:    Валентин Желев Добрев     
           
          2 май 2025 г., петък, 20:00 ч.
          Локомотив (Пд) – Локомотив (Сф) 
          ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
          4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
          СН:    Георги Владимиров Игнатов     
           
          3 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
          Берое – ЦСКА  
          ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
          4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
          СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
           
          3 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
          Лудогорец – Левски
          ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
          4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
          СН:    Георги Крумов Виделов     
           
          4 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.
          Черно море – Арда (Кърджали)
          ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Йордан Петров Петров
          4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Георги Милков Гинчев
          СН:    Георги Василев Йорданов     
           
          4 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
          Ботев (Пд) – Спартак (Варна)
          ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев
          4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров 
          СН:    Николай Тодоров Петров     
           
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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