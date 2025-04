Експлозия разтърси жилищен район в китайската провинция Шанси и изпочупи прозорците на околните сгради, съобщиха днес агенция Синхуа и държавната телевизия Си Си Ти Ви, цитирана от Ройтерс.

An #explosion rocked a residential community in #China's #Taiyuan this afternoon. Thick smoke was seen billowing from the site, with windows shattered in nearby buildings. Casualty details are still unknown. pic.twitter.com/8qB6ahGRA9