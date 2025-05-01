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          Явор Божанков с остра критика към „Възраждане“

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          Снимка: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
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          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          „Партия Възраждане иска лева да се върже за долара.

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          Тук вече говорим за лоботомия. Това е единственото обяснение. Лоботомия.“

          Това написа депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков във „Фейсбук“.

          Партия Възраждане иска лева да се върже за долара. Тук вече говорим за лоботомия. Това е единственото обяснение. Лоботомия.

          Posted by Явор Божанков on Thursday, May 1, 2025

          „Партия Възраждане иска лева да се върже за долара.

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          Тук вече говорим за лоботомия. Това е единственото обяснение. Лоботомия.“

          Това написа депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков във „Фейсбук“.

          Партия Възраждане иска лева да се върже за долара. Тук вече говорим за лоботомия. Това е единственото обяснение. Лоботомия.

          Posted by Явор Божанков on Thursday, May 1, 2025

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