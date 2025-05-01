Явор Божанков с остра критика към „Възраждане“

„Партия Възраждане иска лева да се върже за долара.
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Тук вече говорим за лоботомия. Това е единственото обяснение. Лоботомия.“
Това написа депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков във „Фейсбук“.
„Партия Възраждане иска лева да се върже за долара.
Тук вече говорим за лоботомия. Това е единственото обяснение. Лоботомия.“
Това написа депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков във „Фейсбук“.
„Партия Възраждане иска лева да се върже за долара.
Тук вече говорим за лоботомия. Това е единственото обяснение. Лоботомия.“
Това написа депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков във „Фейсбук“.