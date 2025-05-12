Д-р Николай Цонев: Повече от половината от хората на възраст над 50 години имат хеликобектер

Това каза гастроентеролога д-р Николай Цонев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Д-р Цонев обясни, че статистиките сочат, че повече от половината от хората на възраст над 50 години имат хеликобектер.
Това каза гастроентеролога д-р Николай Цонев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Д-р Цонев обясни, че статистиките сочат, че повече от половината от хората на възраст над 50 години имат хеликобектер.
Това каза гастроентеролога д-р Николай Цонев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Д-р Цонев обясни, че статистиките сочат, че повече от половината от хората на възраст над 50 години имат хеликобектер.
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