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          Д-р Николай Цонев: Повече от половината от хората на възраст над 50 години имат хеликобектер

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В 90% от случаите на рак на стомаха или хранопровода се изолира хеликобактер.“

          Това каза гастроентеролога д-р Николай Цонев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Д-р Цонев обясни, че статистиките сочат, че повече от половината от хората на възраст над 50 години имат хеликобектер.

          „Възрастовата граница обаче се понижава като тази бактерия вече се изолира и при деца. Това обикновено се дължи на лоша хигиена в къщата или на прекален контакт на възрастния с детето“, каза още гостът.

          „В 90% от случаите на рак на стомаха или хранопровода се изолира хеликобактер.“

          Това каза гастроентеролога д-р Николай Цонев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Д-р Цонев обясни, че статистиките сочат, че повече от половината от хората на възраст над 50 години имат хеликобектер.

          „Възрастовата граница обаче се понижава като тази бактерия вече се изолира и при деца. Това обикновено се дължи на лоша хигиена в къщата или на прекален контакт на възрастния с детето“, каза още гостът.

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