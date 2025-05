Скръбна вест! Почина легенда на кеча, WWE с официално съобщение

Светът на професионалния кеч потъна в траур след новината за кончината на Тери Брънк, по-известен с ринга си псевдоним Сабу. От WWE официално потвърдиха смъртта му и изказаха съболезнования към близките му и към милионите му почитатели по света.

Сабу бе племенник на Шейха – член на Залата на славата на WWE – и сам по себе си се превърна в пионер на хардкор стила в кеча. Известен със своята смелост и луди каскади, той често участваше в брутални мачове с бодлива тел, маси и столове, които се превърнаха в негова запазена марка.

WWE is saddened to learn that Terry Brunk, known to wrestling fans as Sabu, has passed away.



WWE extends its condolences to Sabu’s family, friends and fans.https://t.co/7EqPs02bWA pic.twitter.com/T7ZjDHGARJ