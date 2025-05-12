Валентин Кардамски: Скептичен съм, че ще се сключи мирно споразумение между Русия и Украйна

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Кардамски заяви, че е скептичен, че ще се стигне до сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна. Той допълни, че според него в този случаи Путин е изпреварил с няколко хода другите.
Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Кардамски заяви, че е скептичен, че ще се стигне до сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна. Той допълни, че според него в този случаи Путин е изпреварил с няколко хода другите.