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          Валентин Кардамски: Скептичен съм, че ще се сключи мирно споразумение между Русия и Украйна

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Зеленски иска да направи в Турция скандал като този в Белия дом. Той знае, че Путин няма да отиде в Истанбул, защото не го признава за президент.“

          Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Кардамски заяви, че е скептичен, че ще се стигне до сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна. Той допълни, че според него в този случаи Путин е изпреварил с няколко хода другите.

          „До този момент Западът, заедно с Украйна, твърдяха, че искат Русия да приеме мирни преговори. Този път Путин ги изпревари. Забележете, че това се случи ден след Парада на Червения площад“, каза още гостът.

          „Зеленски иска да направи в Турция скандал като този в Белия дом. Той знае, че Путин няма да отиде в Истанбул, защото не го признава за президент.“

          Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Кардамски заяви, че е скептичен, че ще се стигне до сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна. Той допълни, че според него в този случаи Путин е изпреварил с няколко хода другите.

          „До този момент Западът, заедно с Украйна, твърдяха, че искат Русия да приеме мирни преговори. Този път Путин ги изпревари. Забележете, че това се случи ден след Парада на Червения площад“, каза още гостът.

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