Валентин Кардамски: Скептичен съм, че ще се сключи мирно споразумение между Русия и Украйна

„Зеленски иска да направи в Турция скандал като този в Белия дом. Той знае, че Путин няма да отиде в Истанбул, защото не го признава за президент.“

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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Кардамски заяви, че е скептичен, че ще се стигне до сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна. Той допълни, че според него в този случаи Путин е изпреварил с няколко хода другите.