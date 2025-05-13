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          „Гледаш като теле в железница“: Журналист изригна срещу Костадинов

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          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Журналистът Стефан Ташев публикува в личния си профил в социалните мрежи емоционален и остър коментар, насочен срещу партия „Възраждане“ и нейния лидер Костадин Костадинов.

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          „Възраждане“ настоява за оставката на Наталия Киселова  „Възраждане“ настоява за оставката на Наталия Киселова 

          „Когато са ти казали, че отиваш в небитието…гледаш като теле в железница..Време е за „освежаване“ на палата на Копейкин и изритване на цялата тази пасмина, която се вихри безнаказано в България толкова години.“

          Коги са ти казали, че отиваш в небитието…гледаш като теле в железница..Време е за "освежаване" на палата на Копейкин и изритване на цялата тази пасмина, която се вихри безнаказано в България толкова години…

          Posted by Stefan Tashev on Tuesday, May 13, 2025

          Журналистът Стефан Ташев публикува в личния си профил в социалните мрежи емоционален и остър коментар, насочен срещу партия „Възраждане“ и нейния лидер Костадин Костадинов.

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          „Възраждане“ настоява за оставката на Наталия Киселова  „Възраждане“ настоява за оставката на Наталия Киселова 

          „Когато са ти казали, че отиваш в небитието…гледаш като теле в железница..Време е за „освежаване“ на палата на Копейкин и изритване на цялата тази пасмина, която се вихри безнаказано в България толкова години.“

          Коги са ти казали, че отиваш в небитието…гледаш като теле в железница..Време е за "освежаване" на палата на Копейкин и изритване на цялата тази пасмина, която се вихри безнаказано в България толкова години…

          Posted by Stefan Tashev on Tuesday, May 13, 2025

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