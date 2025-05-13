„Гледаш като теле в железница“: Журналист изригна срещу Костадинов

Журналистът Стефан Ташев публикува в личния си профил в социалните мрежи емоционален и остър коментар, насочен срещу партия „Възраждане“ и нейния лидер Костадин Костадинов.
- Реклама -
Журналистът Стефан Ташев публикува в личния си профил в социалните мрежи емоционален и остър коментар, насочен срещу партия „Възраждане“ и нейния лидер Костадин Костадинов.
Журналистът Стефан Ташев публикува в личния си профил в социалните мрежи емоционален и остър коментар, насочен срещу партия „Възраждане“ и нейния лидер Костадин Костадинов.