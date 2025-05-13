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          Волен Чинков ще ръководи голямото дерби между Левски и Лудогорец

          В същото време на двубоя ЦСКА - Берое бе пратен Владимир Вълков

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          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Волен Чинков ще ръководи срещата от 35-ия кръг на Първа лига между Левски и Лудогорец. Двубоят на „Георги Аспарухов“ е в събота, 17 май, от 20:00 часа. Помощници на Чинков са Дениз Соколов и Димитър Русев, а четвърти съдия е Любослав Любомиров. На ВАР-а са Красен Георгиев и Мартин Великов, а съдийски наблюдател е Йордан Гулев.

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          Владимир Вълков пък ще свири ЦСКА – Берое по-рано в събота, а Георги Кабаков е с наряд за битката за третото място между Арда и Черно море в неделя от 19:30 часа.

          Всички наряди за 35-ия кръг на Първа лига:

          14 май 2025 г., сряда, 15:15 ч.
          ФК Локомотив 1929 – ФК ЦСКА 1948
           
          ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
           
          СН: Николай Георгиев Ангелов
           
           
          15 май 2025 г., четвъртък, 15:15 ч.
          ФК Крумовград – ПФК Славия 1913
           
          ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
          4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
           
          СН: Ахмед Яшар Ахмед
           
           
          15 май 2025 г., четвъртък, 17:45 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца
           
          ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов
          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
           
          СН: Цветан Георгиев Георгиев
           
           
          15 май 2025 г., четвъртък, 20:15 ч.
          ПФК Септември Сф – ФК Хебър 1918
           
          ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
           
          СН: Георги Владимиров Игнатов
           
           
          17 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора
           
          ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров
          4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева
           
          СН: Венцислав Иванов Гаврилов
           
           
          17 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
          ПФК Левски – ПФК Лудогорец 1945
           
          ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев
          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов
           
          СН: Йордан Веселинов Гулев
           
           
          18 май 2025 г., неделя, 17:00 ч.
          Спартак 1918 – ПФК Ботев АД
           
          ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
          4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
           
          СН: Георги Василев Йорданов
           
           
          18 май 2025 г., неделя, 19:30 ч.
          ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Черно море
           
          ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дарин Василев Иванов
          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
           
          СН: Георги Крумов Виделов. |

          Волен Чинков ще ръководи срещата от 35-ия кръг на Първа лига между Левски и Лудогорец. Двубоят на „Георги Аспарухов“ е в събота, 17 май, от 20:00 часа. Помощници на Чинков са Дениз Соколов и Димитър Русев, а четвърти съдия е Любослав Любомиров. На ВАР-а са Красен Георгиев и Мартин Великов, а съдийски наблюдател е Йордан Гулев.

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          Владимир Вълков пък ще свири ЦСКА – Берое по-рано в събота, а Георги Кабаков е с наряд за битката за третото място между Арда и Черно море в неделя от 19:30 часа.

          Всички наряди за 35-ия кръг на Първа лига:

          14 май 2025 г., сряда, 15:15 ч.
          ФК Локомотив 1929 – ФК ЦСКА 1948
           
          ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
           
          СН: Николай Георгиев Ангелов
           
           
          15 май 2025 г., четвъртък, 15:15 ч.
          ФК Крумовград – ПФК Славия 1913
           
          ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
          4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
           
          СН: Ахмед Яшар Ахмед
           
           
          15 май 2025 г., четвъртък, 17:45 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца
           
          ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов
          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
           
          СН: Цветан Георгиев Георгиев
           
           
          15 май 2025 г., четвъртък, 20:15 ч.
          ПФК Септември Сф – ФК Хебър 1918
           
          ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
           
          СН: Георги Владимиров Игнатов
           
           
          17 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора
           
          ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров
          4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева
           
          СН: Венцислав Иванов Гаврилов
           
           
          17 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
          ПФК Левски – ПФК Лудогорец 1945
           
          ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев
          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов
           
          СН: Йордан Веселинов Гулев
           
           
          18 май 2025 г., неделя, 17:00 ч.
          Спартак 1918 – ПФК Ботев АД
           
          ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
          4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
           
          СН: Георги Василев Йорданов
           
           
          18 май 2025 г., неделя, 19:30 ч.
          ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Черно море
           
          ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дарин Василев Иванов
          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
           
          СН: Георги Крумов Виделов. |

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