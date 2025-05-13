Волен Чинков ще ръководи голямото дерби между Левски и Лудогорец

Волен Чинков ще ръководи срещата от 35-ия кръг на Първа лига между Левски и Лудогорец. Двубоят на „Георги Аспарухов“ е в събота, 17 май, от 20:00 часа. Помощници на Чинков са Дениз Соколов и Димитър Русев, а четвърти съдия е Любослав Любомиров. На ВАР-а са Красен Георгиев и Мартин Великов, а съдийски наблюдател е Йордан Гулев.

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Владимир Вълков пък ще свири ЦСКА – Берое по-рано в събота, а Георги Кабаков е с наряд за битката за третото място между Арда и Черно море в неделя от 19:30 часа.

Всички наряди за 35-ия кръг на Първа лига:

14 май 2025 г., сряда, 15:15 ч.

ФК Локомотив 1929 – ФК ЦСКА 1948



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Николай Георгиев Ангелов





15 май 2025 г., четвъртък, 15:15 ч.

ФК Крумовград – ПФК Славия 1913



ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Ахмед Яшар Ахмед





15 май 2025 г., четвъртък, 17:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Цветан Георгиев Георгиев





15 май 2025 г., четвъртък, 20:15 ч.

ПФК Септември Сф – ФК Хебър 1918



ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Георги Владимиров Игнатов





17 май 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Венцислав Иванов Гаврилов





17 май 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски – ПФК Лудогорец 1945



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов



СН: Йордан Веселинов Гулев





18 май 2025 г., неделя, 17:00 ч.

Спартак 1918 – ПФК Ботев АД



ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Георги Василев Йорданов





18 май 2025 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Черно море



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Георги Крумов Виделов. |