Волен Чинков ще ръководи голямото дерби между Левски и Лудогорец

Волен Чинков ще ръководи срещата от 35-ия кръг на Първа лига между Левски и Лудогорец. Двубоят на „Георги Аспарухов“ е в събота, 17 май, от 20:00 часа. Помощници на Чинков са Дениз Соколов и Димитър Русев, а четвърти съдия е Любослав Любомиров. На ВАР-а са Красен Георгиев и Мартин Великов, а съдийски наблюдател е Йордан Гулев.
Владимир Вълков пък ще свири ЦСКА – Берое по-рано в събота, а Георги Кабаков е с наряд за битката за третото място между Арда и Черно море в неделя от 19:30 часа.
Всички наряди за 35-ия кръг на Първа лига:
14 май 2025 г., сряда, 15:15 ч.
ФК Локомотив 1929 – ФК ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Николай Георгиев Ангелов
15 май 2025 г., четвъртък, 15:15 ч.
ФК Крумовград – ПФК Славия 1913
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Ахмед Яшар Ахмед
15 май 2025 г., четвъртък, 17:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Цветан Георгиев Георгиев
15 май 2025 г., четвъртък, 20:15 ч.
ПФК Септември Сф – ФК Хебър 1918
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Владимиров Игнатов
17 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
17 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Йордан Веселинов Гулев
18 май 2025 г., неделя, 17:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК Ботев АД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Василев Йорданов
18 май 2025 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Георги Крумов Виделов. |