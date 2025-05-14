Адв. Росен Рашков: Ако държавите в еврозоната кандидатстваха сега, те нямаше да отговарят на условията

„Ако държавите в еврозоната кандидатстваха сега, те нямаше да отговарят на условията.“

Това каза представителят на Гражданска инициатива „Будители“ адвокат Росен Рашков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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Адвокат Рашков изброи редица европейски държави, след които Гърция, Италия, Испания и други, при които външният дълг е много по-голям от брутния вътрешен продукт.