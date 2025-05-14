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          Адв. Росен Рашков: Ако държавите в еврозоната кандидатстваха сега, те нямаше да отговарят на условията

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Ако държавите в еврозоната кандидатстваха сега, те нямаше да отговарят на условията.“

          Това каза представителят на Гражданска инициатива „Будители“ адвокат Росен Рашков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Адвокат Рашков изброи редица европейски държави, след които Гърция, Италия, Испания и други, при които външният дълг е много по-голям от брутния вътрешен продукт.

          „Изхождайки от обстоятелството, че самата Европейска централна банка не може да си управлява собствените политики, защото миналата година тя завърши на загуба, е безумие някой насила да ни натиска да приемем общата валута“, каза още гостът.

          „Ако държавите в еврозоната кандидатстваха сега, те нямаше да отговарят на условията.“

          Това каза представителят на Гражданска инициатива „Будители“ адвокат Росен Рашков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Адвокат Рашков изброи редица европейски държави, след които Гърция, Италия, Испания и други, при които външният дълг е много по-голям от брутния вътрешен продукт.

          „Изхождайки от обстоятелството, че самата Европейска централна банка не може да си управлява собствените политики, защото миналата година тя завърши на загуба, е безумие някой насила да ни натиска да приемем общата валута“, каза още гостът.

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