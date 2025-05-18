Гидженов и Драганов за последните мачове на Левски и ЦСКА

Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на двубоя от последния шести кръг на плейофите в първата четворка на родното първенство между Черно море и Левски. Срещата на „Тича“ е в понеделник, 26 май от 17:45 часа. Помощници на Гидженов са Мирослав Иванов и Иво Колев, а четвърти арбитър е Михаел Павлов. На ВАР ще оперират Венцислав Митрев с асистент Мариян Гребенчарски, а съдийски наблюдател е Мартин Богдев.
Драгомир Драганов пък получи наряд за мача между Ботев Пд и ЦСКА на „Колежа“ също на 26 май, но от 20:45.
Владимир Вълков ще свири Лудогорец – Арда по-рано през деня от 17:45.
Представяме на вашето внимание всички наряди:
19 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Александър Костадинов Костадинов
19 май 2025 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Антон Симеонов Генов
20 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев Враца
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Николай Йорданов Колев
20 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.
ПФК Септември Сф – ФК Локомотив 1929
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Никола Петров Джугански
26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.
ПФК Черно море – ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Мартин Живков Богдев
26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Радан Василев Мирянов
26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – Спартак 1918
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Геро Георгиев Писков
СН: Йордан Костадинов Иванов.