Гидженов и Драганов за последните мачове на Левски и ЦСКА

Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на двубоя от последния шести кръг на плейофите в първата четворка на родното първенство между Черно море и Левски. Срещата на „Тича“ е в понеделник, 26 май от 17:45 часа. Помощници на Гидженов са Мирослав Иванов и Иво Колев, а четвърти арбитър е Михаел Павлов. На ВАР ще оперират Венцислав Митрев с асистент Мариян Гребенчарски, а съдийски наблюдател е Мартин Богдев.

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Драгомир Драганов пък получи наряд за мача между Ботев Пд и ЦСКА на „Колежа“ също на 26 май, но от 20:45.

Владимир Вълков ще свири Лудогорец – Арда по-рано през деня от 17:45.

Представяме на вашето внимание всички наряди:

19 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Александър Костадинов Костадинов

19 май 2025 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Антон Симеонов Генов

20 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев Враца

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Николай Йорданов Колев

20 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.

ПФК Септември Сф – ФК Локомотив 1929

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Никола Петров Джугански

26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК Черно море – ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Мартин Живков Богдев

26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Радан Василев Мирянов

26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – Спартак 1918

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Йордан Костадинов Иванов.