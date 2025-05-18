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          Гидженов и Драганов за последните мачове на Левски и ЦСКА

          Владимир Вълков пък ще свири Лудогорец - Арда

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          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на двубоя от последния шести кръг на плейофите в първата четворка на родното първенство между Черно море и Левски. Срещата на „Тича“ е в понеделник, 26 май от 17:45 часа. Помощници на Гидженов са Мирослав Иванов и Иво Колев, а четвърти арбитър е Михаел Павлов. На ВАР ще оперират Венцислав Митрев с асистент Мариян Гребенчарски, а съдийски наблюдател е Мартин Богдев.

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          Драгомир Драганов пък получи наряд за мача между Ботев Пд и ЦСКА на „Колежа“ също на 26 май, но от 20:45.

          Владимир Вълков ще свири Лудогорец – Арда по-рано през деня от 17:45.

          Представяме на вашето внимание всички наряди:

          19 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград

          ГС: Мартин Живков Великов  АС1: Красимир Атанасов Атанасов  АС2: Александър Христов Апостолов

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков  ВАР: Васил Петров Минев  АВАР: Стоян Панталеев Арсов

          СН: Александър Костадинов Костадинов

          19 май 2025 г., понеделник, 20:15 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

          ГС: Станимир Лозанов Тренчев  АС1: Георги Йорданов Дойнов  АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров  ВАР: Красен Иванов Георгиев  АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Антон Симеонов Генов

          20 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.

          ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев Враца

          ГС: Димитър Димитров Димитров  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Красимир Владимиров Миланов

          4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Красен Иванов Георгиев

          СН: Николай Йорданов Колев

          20 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.

          ПФК Септември Сф – ФК Локомотив 1929

          ГС: Кристиян Николов Колев  АС1: Дарин Василев Иванов  АС2: Иван Стоянов Копчев

          4-ТИ: Димо Стоянов Димов  ВАР: Валентин Станчев Железов  АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

          СН: Никола Петров Джугански

          26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

          ПФК Черно море – ПФК Левски

          ГС: Радослав Петров Гидженов  АС1: Мирослав Максимов Иванов  АС2: Иво Николаев Колев

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов  ВАР: Венцислав Георгиев Митрев  АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Мартин Живков Богдев

          26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Владимир Вълков Вълков  АС1: Йордан Петров Петров  АС2: Светослав Колев Енчев

          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев  ВАР: Кристиян Николов Колев  АВАР: Валентин Станчев Железов

          СН: Радан Василев Мирянов

          26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Драгомир Димитров Драганов  АС1: Димо Дамянов Вълчев  АС2: Мирослав Николаев Симеонов

          4-ТИ: Георги Милков Гинчев  ВАР: Волен Валентинов Чинков  АВАР: Иво Венциславов Андреев

          СН: Костадин Ангелов Гергинов

          26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – Спартак 1918

          ГС: Никола Антонов Попов  АС1: Тодор Василев Вуков  АС2: Павлета Веселинова Рашкова

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов  ВАР: Георги Николов Кабаков  АВАР: Геро Георгиев Писков

          СН: Йордан Костадинов Иванов.

          Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на двубоя от последния шести кръг на плейофите в първата четворка на родното първенство между Черно море и Левски. Срещата на „Тича“ е в понеделник, 26 май от 17:45 часа. Помощници на Гидженов са Мирослав Иванов и Иво Колев, а четвърти арбитър е Михаел Павлов. На ВАР ще оперират Венцислав Митрев с асистент Мариян Гребенчарски, а съдийски наблюдател е Мартин Богдев.

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          Драгомир Драганов пък получи наряд за мача между Ботев Пд и ЦСКА на „Колежа“ също на 26 май, но от 20:45.

          Владимир Вълков ще свири Лудогорец – Арда по-рано през деня от 17:45.

          Представяме на вашето внимание всички наряди:

          19 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград

          ГС: Мартин Живков Великов  АС1: Красимир Атанасов Атанасов  АС2: Александър Христов Апостолов

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков  ВАР: Васил Петров Минев  АВАР: Стоян Панталеев Арсов

          СН: Александър Костадинов Костадинов

          19 май 2025 г., понеделник, 20:15 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

          ГС: Станимир Лозанов Тренчев  АС1: Георги Йорданов Дойнов  АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров  ВАР: Красен Иванов Георгиев  АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Антон Симеонов Генов

          20 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.

          ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев Враца

          ГС: Димитър Димитров Димитров  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Красимир Владимиров Миланов

          4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Красен Иванов Георгиев

          СН: Николай Йорданов Колев

          20 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.

          ПФК Септември Сф – ФК Локомотив 1929

          ГС: Кристиян Николов Колев  АС1: Дарин Василев Иванов  АС2: Иван Стоянов Копчев

          4-ТИ: Димо Стоянов Димов  ВАР: Валентин Станчев Железов  АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

          СН: Никола Петров Джугански

          26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

          ПФК Черно море – ПФК Левски

          ГС: Радослав Петров Гидженов  АС1: Мирослав Максимов Иванов  АС2: Иво Николаев Колев

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов  ВАР: Венцислав Георгиев Митрев  АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Мартин Живков Богдев

          26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Владимир Вълков Вълков  АС1: Йордан Петров Петров  АС2: Светослав Колев Енчев

          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев  ВАР: Кристиян Николов Колев  АВАР: Валентин Станчев Железов

          СН: Радан Василев Мирянов

          26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Драгомир Димитров Драганов  АС1: Димо Дамянов Вълчев  АС2: Мирослав Николаев Симеонов

          4-ТИ: Георги Милков Гинчев  ВАР: Волен Валентинов Чинков  АВАР: Иво Венциславов Андреев

          СН: Костадин Ангелов Гергинов

          26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – Спартак 1918

          ГС: Никола Антонов Попов  АС1: Тодор Василев Вуков  АС2: Павлета Веселинова Рашкова

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов  ВАР: Георги Николов Кабаков  АВАР: Геро Георгиев Писков

          СН: Йордан Костадинов Иванов.

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