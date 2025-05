Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди всички врагове на Русия, които се опитват да поставят ултиматуми за преговори, че неуспешните преговори могат да провокират още по-страшна война с нови участници и нови оръжия.

All enemies of Russia that issue negotiating ultimatums should remember a simple thing: peace negotiations alone do not always lead to the end of hostilities.



Unsuccessful negotiations can lead to the onset of a more terrible stage of the war with new weapons and participants.