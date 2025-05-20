Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 37-ия кръг в Първа лига. Те включват прелюбопитните мачове от битката за оцеляване в долната осмица. Те започват на 25-и май в неделя с Ботев Враца – Славия, поверен на Валентин Железов,. Волен Чинков пък получава Крумовград и Септември.

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25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Крум Добринов Стоилов



25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ФК Крумовград – ПФК Септември Сф



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Цветан Кръстев Кръстев



25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ФК Локомотив 1929 – ФК Хебър 1918



ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров



СН: Станислав Георгиев Тодоров



25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ФК ЦСКА 1948



ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров



СН: Мартин Живков Богдев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.