НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.05.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 37-ия кръг в Първа лига

          1
          16
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 37-ия кръг в Първа лига. Те включват прелюбопитните мачове от битката за оцеляване в долната осмица. Те започват на 25-и май в неделя с Ботев Враца – Славия, поверен на Валентин Железов,. Волен Чинков пък получава Крумовград и Септември. 

          - Реклама -

          25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
          ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913
           
          ГС:     Валентин Станчев Железов     АС1:     Станимир Илков Илков     АС2:     Владимир Тодоров Ташков
          4-ТИ:     Кристиян Младенов Тодоров     ВАР:     Мартин Живков Великов     АВАР:     Красимир Маргаритов Кръстев
           
          СН:     Крум Добринов Стоилов      
           
          25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
          ФК Крумовград – ПФК Септември Сф
           
          ГС:     Волен Валентинов Чинков     АС1:     Георги Любомиров Минев     АС2:     Красимир Владимиров Миланов
          4-ТИ:     Мартин Иванов Марков     ВАР:     Станимир Лозанов Тренчев     АВАР:     Венцислав Георгиев Митрев
           
          СН:     Цветан Кръстев Кръстев      
           
          25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
          ФК Локомотив 1929 – ФК Хебър 1918
           
          ГС:     Стоян Панталеев Арсов     АС1:     Даниел Милков Ников     АС2:     Мартин Тодоров Мачев
          4-ТИ:     Християна Красимирова Гутева     ВАР:     Никола Антонов Попов     АВАР:     Димитър Димитров Димитров
           
          СН:     Станислав Георгиев Тодоров      
           
          25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ФК ЦСКА 1948
           
          ГС:     Красен Иванов Георгиев     АС1:     Христо Пламенов Хаджийски     АС2:     Живко Руменов Петров
          4-ТИ:     Васимир Маруан Ел-Хатиб     ВАР:     Васил Петров Минев     АВАР:     Любослав Бисеров Любомиров
           
          СН:     Мартин Живков Богдев      
           
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията. 

          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 37-ия кръг в Първа лига. Те включват прелюбопитните мачове от битката за оцеляване в долната осмица. Те започват на 25-и май в неделя с Ботев Враца – Славия, поверен на Валентин Железов,. Волен Чинков пък получава Крумовград и Септември. 

          - Реклама -

          25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
          ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913
           
          ГС:     Валентин Станчев Железов     АС1:     Станимир Илков Илков     АС2:     Владимир Тодоров Ташков
          4-ТИ:     Кристиян Младенов Тодоров     ВАР:     Мартин Живков Великов     АВАР:     Красимир Маргаритов Кръстев
           
          СН:     Крум Добринов Стоилов      
           
          25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
          ФК Крумовград – ПФК Септември Сф
           
          ГС:     Волен Валентинов Чинков     АС1:     Георги Любомиров Минев     АС2:     Красимир Владимиров Миланов
          4-ТИ:     Мартин Иванов Марков     ВАР:     Станимир Лозанов Тренчев     АВАР:     Венцислав Георгиев Митрев
           
          СН:     Цветан Кръстев Кръстев      
           
          25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
          ФК Локомотив 1929 – ФК Хебър 1918
           
          ГС:     Стоян Панталеев Арсов     АС1:     Даниел Милков Ников     АС2:     Мартин Тодоров Мачев
          4-ТИ:     Християна Красимирова Гутева     ВАР:     Никола Антонов Попов     АВАР:     Димитър Димитров Димитров
           
          СН:     Станислав Георгиев Тодоров      
           
          25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ФК ЦСКА 1948
           
          ГС:     Красен Иванов Георгиев     АС1:     Христо Пламенов Хаджийски     АС2:     Живко Руменов Петров
          4-ТИ:     Васимир Маруан Ел-Хатиб     ВАР:     Васил Петров Минев     АВАР:     Любослав Бисеров Любомиров
           
          СН:     Мартин Живков Богдев      
           
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Спасението е на крачка разстояние, но само един ще я направи – Манчестър Юнайтед или Тотнъм

          Красимир Попов -
          В сряда вечер за 22:00 часа българско време е насрочен първия европейски клубен турнир през сезон 2024/25. Той ще противопостави английските грандове Манчестър Юнайтед...
          Футбол

          След груба грешка в Пазарджик: Ботев Враца влиза в последния кръг на Първа лига като изпадащ

          Красимир Попов -
          Ботев Враца допусна голяма грешка при визитата си на изпадналия Хебър в предпоследния кръг от плейаутите в Първа лига. Възпитаниците на Христо Янев се...
          Футбол

          Футболистите на ЦСКА демонстрираха концентрация и максимално старание в тактическите задачи по време на предпоследната тренировка

          Красимир Попов -
          ЦСКА продължава интензивната си подготовка за финала за Купата на България срещу Лудогорец на 22 май (четвъртък). По време на днешното занимание футболистите демонстрираха...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions