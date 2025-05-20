Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 37-ия кръг в Първа лига. Те включват прелюбопитните мачове от битката за оцеляване в долната осмица. Те започват на 25-и май в неделя с Ботев Враца – Славия, поверен на Валентин Железов,. Волен Чинков пък получава Крумовград и Септември.
25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Крум Добринов Стоилов
25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ФК Крумовград – ПФК Септември Сф
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ФК Локомотив 1929 – ФК Хебър 1918
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Станислав Георгиев Тодоров
25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ФК ЦСКА 1948
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Мартин Живков Богдев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
Видеото е ясно записано от камера за наблюдение, пълното описание е по-долу⬇️