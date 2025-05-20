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          Стражът на Левски ще играе за националния отбор

          Националите по футбол се изправят срещу Кипър и Гърция през месец юни

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          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Кипър в Пловдив (6 юни) и с Гърция на о-в Крит (10 юни). В групата се завръща вратарят на Левски Светослав Вуцов.

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          От състава отпаднаха Кирил Десподов и Филип Кръстев. Нападателят на ПАОК е с контузия, а полузащитникът на Цволе иска по-дълга почивка след сезона в Ередивизи.

          Ето и пълния списък:

          Вратари:

          Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (Септември)

          Защитници:

          Християн Петров (Хееренвеен), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)

          Полузащитници:

          Андриан Краев (Каса Пиа), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Илия Груев (Лийдс), Иван Йорданов (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Станислав Иванов (Арда), Илиан Илиев (ЦСКА София), Станислав Шопов (ЦСКА София), Светослав Ковачев (Арда)

          Нападатели:

          Лукас Петков (Елверсберг), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (Лудогорец), Алекс Колев (Левски), Владимир Николов (Славия). 

          Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Кипър в Пловдив (6 юни) и с Гърция на о-в Крит (10 юни). В групата се завръща вратарят на Левски Светослав Вуцов.

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          От състава отпаднаха Кирил Десподов и Филип Кръстев. Нападателят на ПАОК е с контузия, а полузащитникът на Цволе иска по-дълга почивка след сезона в Ередивизи.

          Ето и пълния списък:

          Вратари:

          Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (Септември)

          Защитници:

          Християн Петров (Хееренвеен), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)

          Полузащитници:

          Андриан Краев (Каса Пиа), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Илия Груев (Лийдс), Иван Йорданов (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Станислав Иванов (Арда), Илиан Илиев (ЦСКА София), Станислав Шопов (ЦСКА София), Светослав Ковачев (Арда)

          Нападатели:

          Лукас Петков (Елверсберг), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (Лудогорец), Алекс Колев (Левски), Владимир Николов (Славия). 

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