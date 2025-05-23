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          Внимание! Земетресение удари близо до България

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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Земетресение с магнитуд 2.9 е регистрирано в района на град Слобозия, Румъния.

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          По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН, събитието от 23 май 2025 г., от 06:56 часа българско време.

          Трусът е с епицентър на 50 км от град Силистра, на 120 км от град Русе и на 360 км от град София.

          Земетресение с магнитуд 2.9 е регистрирано в района на град Слобозия, Румъния.

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          По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН, събитието от 23 май 2025 г., от 06:56 часа българско време.

          Трусът е с епицентър на 50 км от град Силистра, на 120 км от град Русе и на 360 км от град София.

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