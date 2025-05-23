Внимание! Земетресение удари близо до България

Земетресение с магнитуд 2.9 е регистрирано в района на град Слобозия, Румъния.

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По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН, събитието от 23 май 2025 г., от 06:56 часа българско време.