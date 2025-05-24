Марек не сбърка и ще играе бараж за efbet Лига

Днес се изиграха абсолютно всички мачове от последния кръг във Втора лига. Най-интересна беше битката за четвъртото място, за което се бориха Марек, Янтра (Габрово) и Дунав (Русе). Все пак отборът от Дупница не допусна изненада в „Гнездо на орли“ в Разград и вече очаква Локомотив (Пловдив) в директна битка за място в еfbet Лига на 30 май. Пирин (Благоевград) пък ще излезе срещу Крумовград или Ботев (Враца), в зависимост от утрешните мачове в елита.

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ВТОРА ЛИГА – 38 КРЪГ

Несебър – Локомотив (Горна Оряховица) 1:1

0:1 Георги Колев (42)

1:1 Виктор Янев (83)

Пирин (Благоевград) – Беласица 2:3

1:0 Аймен Суда (37)

1:1 Ирфан Садик (45)

2:1 Станислав Костов (47)

2:2 Густаво Сантана (52)

2:3 Аспарух Смилков (54)

Миньор (Перник) – Струмска слава 4:1

0:1 Чигози Оквуидима (12)

1:1 Павлин Чиликов (18)

2:1 Павлин Чиликов (28)

3:1 Павлин Чиликов (52)

4:1 Калоян Йосифов (71)

Янтра (Габрово) – Ботев II (Пловдив) 5:3

1:0 Велислав Василев (21)

2:0 Денислав Ангелов (30)

2:1 Красиан Колев (51)

3:1 Мартин Райнов (65)

3:2 Константин Павлов (71)

4:2 Денислав Ангелов (74)

5:2 Айвън Ангелов (88)

5:3 Дамян Йорданов (90)

Монтана – Етър (Велико Търново) 0:2

0:1 Преслав Йорданов (5)

0:2 Димитър Илиев (43)

Лудогорец II – Марек (Дупница) 0:2

0:1 Иван Колев (35)

0:2 Иван Колев (57)

Спартак (Плевен) – ЦСКА 1948 II 1:0

1:0 Емануел Ата (76)

ЦСКА II – Дунав (Русе) 1:2

0:1 Камен Хаджиев (39)

0:2 Кристиян Бойчев (41)

1:2 Илиан Антонов (80 – дузпа)

Фратрия – Ловеч 3:0

1:0 Георги Лазаров (25)

2:0 Ксавело Дривентак (65)

3:0 Лъчезар Войков (83)

Спортист (Своге) – Добруджа (Добрич) 0:3

0:1 Ивайло Михайлов (16)

0:2 Октай Хамдиев (70)

0:3 Милчо Ангелов (86)