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          Марек не сбърка и ще играе бараж за efbet Лига

          Пирин ще се изправи срещу Крумовград или Ботев (Враца) за място в елита

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          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
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          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Днес се изиграха абсолютно всички мачове от последния кръг във Втора лига. Най-интересна беше битката за четвъртото място, за което се бориха Марек, Янтра (Габрово) и Дунав (Русе). Все пак отборът от Дупница не допусна изненада в „Гнездо на орли“ в Разград и вече очаква Локомотив (Пловдив) в директна битка за място в еfbet Лига на 30 май. Пирин (Благоевград) пък ще излезе срещу Крумовград или Ботев (Враца), в зависимост от утрешните мачове в елита.

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          ВТОРА ЛИГА – 38 КРЪГ

          Несебър – Локомотив (Горна Оряховица) 1:1
          0:1 Георги Колев (42)
          1:1 Виктор Янев (83)

          Пирин (Благоевград) – Беласица 2:3
          1:0 Аймен Суда (37)
          1:1 Ирфан Садик (45)
          2:1 Станислав Костов (47)
          2:2 Густаво Сантана (52)
          2:3 Аспарух Смилков (54)

          Миньор (Перник) – Струмска слава 4:1
          0:1 Чигози Оквуидима (12)
          1:1 Павлин Чиликов (18)
          2:1 Павлин Чиликов (28)
          3:1 Павлин Чиликов (52)
          4:1 Калоян Йосифов (71)

          Янтра (Габрово) – Ботев II (Пловдив) 5:3
          1:0 Велислав Василев (21)
          2:0 Денислав Ангелов (30)
          2:1 Красиан Колев (51)
          3:1 Мартин Райнов (65)
          3:2 Константин Павлов (71)
          4:2 Денислав Ангелов (74)
          5:2 Айвън Ангелов (88)
          5:3 Дамян Йорданов (90)

          Монтана – Етър (Велико Търново) 0:2
          0:1 Преслав Йорданов (5)
          0:2 Димитър Илиев (43)

          Лудогорец II – Марек (Дупница) 0:2
          0:1 Иван Колев (35)
          0:2 Иван Колев (57)

          Спартак (Плевен) – ЦСКА 1948 II 1:0
          1:0 Емануел Ата (76)

          ЦСКА II – Дунав (Русе) 1:2
          0:1 Камен Хаджиев (39)
          0:2 Кристиян Бойчев (41)
          1:2 Илиан Антонов (80 – дузпа)

          Фратрия – Ловеч 3:0
          1:0 Георги Лазаров (25)
          2:0 Ксавело Дривентак (65)
          3:0 Лъчезар Войков (83)

          Спортист (Своге) – Добруджа (Добрич) 0:3
          0:1 Ивайло Михайлов (16)
          0:2 Октай Хамдиев (70)
          0:3 Милчо Ангелов (86)

          Днес се изиграха абсолютно всички мачове от последния кръг във Втора лига. Най-интересна беше битката за четвъртото място, за което се бориха Марек, Янтра (Габрово) и Дунав (Русе). Все пак отборът от Дупница не допусна изненада в „Гнездо на орли“ в Разград и вече очаква Локомотив (Пловдив) в директна битка за място в еfbet Лига на 30 май. Пирин (Благоевград) пък ще излезе срещу Крумовград или Ботев (Враца), в зависимост от утрешните мачове в елита.

          - Реклама -

          ВТОРА ЛИГА – 38 КРЪГ

          Несебър – Локомотив (Горна Оряховица) 1:1
          0:1 Георги Колев (42)
          1:1 Виктор Янев (83)

          Пирин (Благоевград) – Беласица 2:3
          1:0 Аймен Суда (37)
          1:1 Ирфан Садик (45)
          2:1 Станислав Костов (47)
          2:2 Густаво Сантана (52)
          2:3 Аспарух Смилков (54)

          Миньор (Перник) – Струмска слава 4:1
          0:1 Чигози Оквуидима (12)
          1:1 Павлин Чиликов (18)
          2:1 Павлин Чиликов (28)
          3:1 Павлин Чиликов (52)
          4:1 Калоян Йосифов (71)

          Янтра (Габрово) – Ботев II (Пловдив) 5:3
          1:0 Велислав Василев (21)
          2:0 Денислав Ангелов (30)
          2:1 Красиан Колев (51)
          3:1 Мартин Райнов (65)
          3:2 Константин Павлов (71)
          4:2 Денислав Ангелов (74)
          5:2 Айвън Ангелов (88)
          5:3 Дамян Йорданов (90)

          Монтана – Етър (Велико Търново) 0:2
          0:1 Преслав Йорданов (5)
          0:2 Димитър Илиев (43)

          Лудогорец II – Марек (Дупница) 0:2
          0:1 Иван Колев (35)
          0:2 Иван Колев (57)

          Спартак (Плевен) – ЦСКА 1948 II 1:0
          1:0 Емануел Ата (76)

          ЦСКА II – Дунав (Русе) 1:2
          0:1 Камен Хаджиев (39)
          0:2 Кристиян Бойчев (41)
          1:2 Илиан Антонов (80 – дузпа)

          Фратрия – Ловеч 3:0
          1:0 Георги Лазаров (25)
          2:0 Ксавело Дривентак (65)
          3:0 Лъчезар Войков (83)

          Спортист (Своге) – Добруджа (Добрич) 0:3
          0:1 Ивайло Михайлов (16)
          0:2 Октай Хамдиев (70)
          0:3 Милчо Ангелов (86)

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