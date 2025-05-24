Марек не сбърка и ще играе бараж за efbet Лига

Днес се изиграха абсолютно всички мачове от последния кръг във Втора лига. Най-интересна беше битката за четвъртото място, за което се бориха Марек, Янтра (Габрово) и Дунав (Русе). Все пак отборът от Дупница не допусна изненада в „Гнездо на орли“ в Разград и вече очаква Локомотив (Пловдив) в директна битка за място в еfbet Лига на 30 май. Пирин (Благоевград) пък ще излезе срещу Крумовград или Ботев (Враца), в зависимост от утрешните мачове в елита.
ВТОРА ЛИГА – 38 КРЪГ
Несебър – Локомотив (Горна Оряховица) 1:1
0:1 Георги Колев (42)
1:1 Виктор Янев (83)
Пирин (Благоевград) – Беласица 2:3
1:0 Аймен Суда (37)
1:1 Ирфан Садик (45)
2:1 Станислав Костов (47)
2:2 Густаво Сантана (52)
2:3 Аспарух Смилков (54)
Миньор (Перник) – Струмска слава 4:1
0:1 Чигози Оквуидима (12)
1:1 Павлин Чиликов (18)
2:1 Павлин Чиликов (28)
3:1 Павлин Чиликов (52)
4:1 Калоян Йосифов (71)
Янтра (Габрово) – Ботев II (Пловдив) 5:3
1:0 Велислав Василев (21)
2:0 Денислав Ангелов (30)
2:1 Красиан Колев (51)
3:1 Мартин Райнов (65)
3:2 Константин Павлов (71)
4:2 Денислав Ангелов (74)
5:2 Айвън Ангелов (88)
5:3 Дамян Йорданов (90)
Монтана – Етър (Велико Търново) 0:2
0:1 Преслав Йорданов (5)
0:2 Димитър Илиев (43)
Лудогорец II – Марек (Дупница) 0:2
0:1 Иван Колев (35)
0:2 Иван Колев (57)
Спартак (Плевен) – ЦСКА 1948 II 1:0
1:0 Емануел Ата (76)
ЦСКА II – Дунав (Русе) 1:2
0:1 Камен Хаджиев (39)
0:2 Кристиян Бойчев (41)
1:2 Илиан Антонов (80 – дузпа)
Фратрия – Ловеч 3:0
1:0 Георги Лазаров (25)
2:0 Ксавело Дривентак (65)
3:0 Лъчезар Войков (83)
Спортист (Своге) – Добруджа (Добрич) 0:3
0:1 Ивайло Михайлов (16)
0:2 Октай Хамдиев (70)
0:3 Милчо Ангелов (86)