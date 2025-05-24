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          НачалоБългарияОбщество

          ,,Сибина без Асен…“: Съпругата на Асен Григоров с емоционално обръщение

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          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
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          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Сбогуването с популярния журналист Асен Григоров ще бъде в понеделник. Това обяви неговата съпруга Сибина Григорова с емоционален пост във фейсбук. 

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          „Мили хора, събирам сили да чета това, което ми пишете, но всеки един от вас е спомен, който ме хвърля в нови мисли. Благодаря ви за подкрепата, за думите, за споделената болка“


          Сбогуваме се с Асен в понеделник в 11 часа в Света София.

          ,,Преди много години ми беше казал, че един ден иска да го изпратим с Kashmir на Led Zeppelin, но единственото, което звучи в моята глава е Love Of My Life на Фреди. Приятелите ни знаят, за Асен музиката беше остров на спасение. Пуснете си една песен за него, той ще се радва.“

          Бог да го прости.

          Сибина без Асен

          Сбогуването с популярния журналист Асен Григоров ще бъде в понеделник. Това обяви неговата съпруга Сибина Григорова с емоционален пост във фейсбук. 

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          Стана ясна причината за смъртта на журналиста Асен Григоров Стана ясна причината за смъртта на журналиста Асен Григоров

          „Мили хора, събирам сили да чета това, което ми пишете, но всеки един от вас е спомен, който ме хвърля в нови мисли. Благодаря ви за подкрепата, за думите, за споделената болка“


          Сбогуваме се с Асен в понеделник в 11 часа в Света София.

          ,,Преди много години ми беше казал, че един ден иска да го изпратим с Kashmir на Led Zeppelin, но единственото, което звучи в моята глава е Love Of My Life на Фреди. Приятелите ни знаят, за Асен музиката беше остров на спасение. Пуснете си една песен за него, той ще се радва.“

          Бог да го прости.

          Сибина без Асен

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