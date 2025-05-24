,,Сибина без Асен…“: Съпругата на Асен Григоров с емоционално обръщение

,,Преди много години ми беше казал, че един ден иска да го изпратим с Kashmir на Led Zeppelin, но единственото, което звучи в моята глава е Love Of My Life на Фреди. Приятелите ни знаят, за Асен музиката беше остров на спасение. Пуснете си една песен за него, той ще се радва.“

