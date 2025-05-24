,,Сибина без Асен…“: Съпругата на Асен Григоров с емоционално обръщение

Сбогуването с популярния журналист Асен Григоров ще бъде в понеделник. Това обяви неговата съпруга Сибина Григорова с емоционален пост във фейсбук.
Сбогуваме се с Асен в понеделник в 11 часа в Света София.
Бог да го прости.
Сибина без Асен
Сбогуването с популярния журналист Асен Григоров ще бъде в понеделник. Това обяви неговата съпруга Сибина Григорова с емоционален пост във фейсбук.
Сбогуваме се с Асен в понеделник в 11 часа в Света София.
Бог да го прости.
Сибина без Асен
Сбогуването с популярния журналист Асен Григоров ще бъде в понеделник. Това обяви неговата съпруга Сибина Григорова с емоционален пост във фейсбук.
Сбогуваме се с Асен в понеделник в 11 часа в Света София.
Бог да го прости.
Сибина без Асен
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