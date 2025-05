Американският дистрибутор Neon избира победителя в Кан за 6-ти пореден път

Независим филмов дистрибутор, основан преди 8 години, за шести пореден път избра победителя на филмовия фестивал в Кан.

Neon, филмова компания със седалище в Ню Йорк, е наречена “шепотливецът на „Златна палма“ заради изключителните си постижения.

След „Паразит“, „Титан“, „Триъгълникът на тъгата“, „Анатомия на едно падане“ и миналогодишния победител „Анора“, компанията отново спечели злато, като закупи правата за САЩ за филма „It Was Just an Accident“ на Джафар Панахи.

Neon си осигури правата за най-новия филм на иранския режисьор преди церемонията по връчването на наградите на 24 май вечерта. Сделката беше сключена на Френската Ривиера.

„Дрийм тийм“, написа компанията в X, изброявайки шестте си предишни хита.

Neon купува – а напоследък и продуцира – филми, които след това разпространява в кината, както и организира маркетингови и награждаващи кампании за филмите.

Компанията придоби и правата за Северна Америка за „Sentimental Value“ на норвежеца Йоаким Триер, който спечели втората награда Grand Prix.

Специалната награда на журито, филмът „Sirat“, който разказва за пътешествие с тематика „рейв“, също ще бъде разпространен от Neon.

Компанията е основана от Том Куин, който е работил десетилетия в независими филми с продуценти като Харви Уайнстийн, преди да реши да се осмели да започне самостоятелна кариера.