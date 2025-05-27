Трус в Южна България: Земетресение край Пловдив

Земетресение с магнитуд от 2,7 е регистрирано край град Раковски 3 минути преди полунощ снощи. То е било на дълбочина от 12,6 км.
Няма данни за материални щети.
Земетресение с магнитуд от 2,7 е регистрирано край град Раковски 3 минути преди полунощ снощи. То е било на дълбочина от 12,6 км.
Няма данни за материални щети.
Земетресение с магнитуд от 2,7 е регистрирано край град Раковски 3 минути преди полунощ снощи. То е било на дълбочина от 12,6 км.
Няма данни за материални щети.
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