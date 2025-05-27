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          Трус в Южна България: Земетресение край Пловдив

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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Земетресение с магнитуд от 2,7 е регистрирано край град Раковски 3 минути преди полунощ снощи. То е било на дълбочина от 12,6 км.

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          ВНИМАНИЕ! Ново силно земетресение удари Гърция ВНИМАНИЕ! Ново силно земетресение удари Гърция

          Няма данни за материални щети. 

          Земетресение с магнитуд от 2,7 е регистрирано край град Раковски 3 минути преди полунощ снощи. То е било на дълбочина от 12,6 км.

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          ВНИМАНИЕ! Ново силно земетресение удари Гърция ВНИМАНИЕ! Ново силно земетресение удари Гърция

          Няма данни за материални щети. 

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