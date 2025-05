Ужас в Ливърпул: Кола се вряза в празнуващи фенове, има ранени (ВИДЕО)

Празненствата в Ливърпул по повод спечелването на титлата в Премиър лийг бяха помрачени от ужасяващ инцидент, при който автомобил се вряза в група фенове в центъра на града.

- Реклама -

Инцидентът е станал на улица „Уотър Стрийт“, близо до популярната търговска зона „Странд“, докато хиляди привърженици приветстваха играчите от Ливърпул по време на парада с открит автобус. По данни на полицията на Мърсисайд, малко след 18:00 ч. в понеделник, 26 май, е подаден сигнал, че автомобил се е ударил в няколко пешеходци. Шофьорът е спрял на място и е бил арестуван.

Спешните екипи реагираха незабавно, като районът беше отцепен, а ресторант „Моугли“ беше превърнат във временен медицински център. На мястото е пристигнал и медицински хеликоптер. Все още няма официална информация за броя на пострадалите или тежестта на нараняванията им.

Очевидци описват сцената като „хаос“ и „ужас“. Един от тях – 48-годишният Хари Рашид от Солихъл, присъствал на парада със семейството си, споделя:

Видеа в социалните мрежи показват как микробус се движи с висока скорост през тълпата, а полицията и медицински екипи реагират моментално.

This man on the floor is a HERO who with other good lads of Liverpool tried to stop the horrific car collision, please share this, we need more people like this man and all those who tried to stop the van, prepared to risk their lives to stop others being killed #lfc #Liverpool… pic.twitter.com/WBBGYFAXI7