Пожар изпепели родната къща на принцеса Даяна (СНИМКИ)

Пожар избухна във фермерска къща, част от известното имение Алторп Хаус в Нортхамптъншир – мястото, където е израснала покойната принцеса Даяна.

Собственикът на имението Чарлз Спенсър, брат на принцесата, сподели в социалната мрежа „Екс“, че е бил дълбоко ужасен от пожара, който е вилнял в една от постройките.

По думите му селската къща е построена в края на 18-ти век и е напълно унищожена от пожара, но околните стопански постройки са невредими.

Според граф Спенсър, сградата е била необитаема по време на инцидента, а пожарът е бил причинен от вандали.

Местната полиция в Нортхамптъншир заяви, че инцидентът в момента не е регистриран като престъпление, но това може да се промени, ако има доказателства, които сочат, че е бил започнат умишлено, предаде Би Би Си.

Stunned to learn that one of ⁦@AlthorpHouse⁩’s farmhouses – fortunately, unoccupied at the time – was apparently burnt down by vandals last night. With thanks to ⁦@northantsfire⁩ for doing their very best.

So very sad that anyone would think this a fun thing to do. pic.twitter.com/lYyvkzJLnA