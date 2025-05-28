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          НачалоЕвропаИкономика

          Румен Гълъбинов: Приемането на еврото ще ни помогне да привлечем повече инвестиции

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Приемането на еврото ще ни помогне да привлечем повече инвестиции и от чужбина. Това ще доведе до откриването на нови работни места и до получаването на по-добри заплати.“

          Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Според Гълъбинов вече са изчерпани икономическите и финансови доводи, свързани с еврото и вече се е преминало в политическо говорене.

          „Информационната кампания за еврото, която сега започна, не трябва да се ограничава само до електронните медии. Трябва да се направи и печатна информационна кампания, която да достигне до хората от малките населени места“, каза още гостът.

          „Приемането на еврото ще ни помогне да привлечем повече инвестиции и от чужбина. Това ще доведе до откриването на нови работни места и до получаването на по-добри заплати.“

          Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Според Гълъбинов вече са изчерпани икономическите и финансови доводи, свързани с еврото и вече се е преминало в политическо говорене.

          „Информационната кампания за еврото, която сега започна, не трябва да се ограничава само до електронните медии. Трябва да се направи и печатна информационна кампания, която да достигне до хората от малките населени места“, каза още гостът.

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