Румен Гълъбинов: Приемането на еврото ще ни помогне да привлечем повече инвестиции

Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Гълъбинов вече са изчерпани икономическите и финансови доводи, свързани с еврото и вече се е преминало в политическо говорене.
Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Гълъбинов вече са изчерпани икономическите и финансови доводи, свързани с еврото и вече се е преминало в политическо говорене.
Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Гълъбинов вече са изчерпани икономическите и финансови доводи, свързани с еврото и вече се е преминало в политическо говорене.
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