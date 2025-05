Мария Грация Киури напуска Dior след 9 години начело на дамските колекции

Очакваното от месеци напускане на Мария Грация Киури като директор на дамските колекции на Dior беше официално обявено от модната къща, част от LVMH.

В съобщението Dior изрази „най-искрената си благодарност“ към Киури за „страхотното сътрудничество“ и уточни, че тя сама е пожелала да напусне поста, предаде АФП.

Назначена през 2016 г., Киури беше първата жена, заела поста творчески директор на Dior. Тя изгради визията си за жената Dior чрез по-„носим“ и „удобен“ стил и чрез сътрудничество с феминистки артисти.

„Аз съм особено благодарна за работата, извършена от моите екипи и от ателиетата. Заедно ние създадохме една знакова глава, с която съм безкрайно горда“ , заяви Киури, цитирана в съобщението.

След дизайнерите Джон Галиано и Раф Симънс, Киури остави своя отпечатък в модната къща в продължение на 9 години. Още с първото си ревю през октомври 2016 г. тя привлече внимание с бяла тениска с надпис „We should all be feminists“, вдъхновена от нигерийската писателка Чимаманда Нгози Адичи.

Последната ѝ колекция „круиз“ беше представена в родния ѝ Рим, в градините на неокласическия дворец Вила Албани. Вдъхновено от „Бал Блан“ от 1930 г., организиран от Мими Печи-Блант, събитието приключи с бурни аплодисменти.

Името на наследника на Киури все още не е официално оповестено. В модните среди се спекулира с Джонатан Андерсън, който през април беше назначен за ръководител на Dior Homme, наследявайки Ким Джоунс. Ако бъде потвърден, той ще стане първият дизайнер, оглавяващ едновременно мъжките и дамските линии на Dior.