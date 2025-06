ИЗВЪНРЕДНО: Огромно изригване на вулкана Етна (СНИМКИ/ВИДЕО)

Над връх Етна се издига облак от изригване, висок няколко километра, което сигнализира за сериозна вулканична активност, съобщава италианската агенция АНСА.

Според Обсерваторията на Етна към Националния институт по геофизика и вулканология (INGV) в Катания, изригването е било предизвикано от пирокластичен поток, вероятно в резултат на срутване на материал по северния склон на югоизточния кратер.

🇮🇹❗🌋 JUST IN: Etna, explosion and pyroclastic flow in progress in these minutes.



🔹No concrete risk for the population, except the closure of Catania airport based on the fumes of the explosion. pic.twitter.com/t0zhN4vf7o